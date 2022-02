ED Netze installiert im Bereich des Stühlinger Ortsteils Eberfingen einen sogenannten „Ringschluss“ um die Versorgungssicherheit in Eberfingen zu verbessern. Ein Ringschluss gewährleistet die elektrische Versorgung von zwei Seiten, was bei einer Störung von Vorteil ist. Im Störungsfall verringert sich die Zahl der betroffenen Netzkunden damit deutlich, wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

Zusätzlich will ED Netze die Ortsnetzstationen „Bergäcker“ in Eggingen und „Kreuzäcker“ in Eberfingen technisch komplett erneuern.

Voll des Lobes ist laut Mitteilung sowohl Joachim Burger, Bürgermeister von Stühlingen, als auch Ortsvorsteher Wolfgang Löhle. Beide begrüße die jetzt geplante Maßnahme zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur.

Gleichzeitig verlegt der Netzbetreiber auf der gesamten Strecke von Eggingen nach Eberfingen einen sogenannten Speedpipe-Rohrverband, um die interne Datenverbindung zu optimieren.