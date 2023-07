Das alljährliche Sportfest fand am vergangenen Wochenende in Schwaningen statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm bot das Fest den Besuchern spannende Wettkämpfe, kulinarische Genüsse und mitreißende Wettkämpfe.

Das Sportfest begann mit einem Handwerkerhock. Die Besucher konnten bei Getränken und Speisen die gemütliche Atmosphäre genießen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Hohenlupfenexpress mit Sänger Frank Eichkorn. Abends stand ein spannendes Elfmeter-Turnier auf dem Programm. Es gab zehn Mannschaften, am Ende konnte sich Blumegg als Sieger feiern lassen. Im Anschluss legte DJ Tileman auf und brachte mit seiner energiegeladenen Musik die Menge zum Feiern.

Am Samstagmorgen startete das Sportfest mit einem spannenden Beachvolleyballturnier. Neun Mannschaften traten gegeneinander an und zeigten ihre Fähigkeiten. Das Turnier gewann das Team Hajduk Split Cola. DJ B sorgte am Abend mit seiner Musik für eine ausgelassene Atmosphäre.

Das Sportfest wurde vom Sportverein Schwaningen organisiert. Informationen im Internet: www.schwaningen-geschichte.de/schwaningen-sportverein.