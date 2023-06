Der Sportverein Schwaningen bereitet sich auf die Sporttage am 30. Juni und 1. Juli vor. Los geht es am Freitag mit einen Handwerkerhock, dabei gibt es musikalische Unterhaltung. Es folgt die Möglichkeit, bei einem Elfmeterturnier zuzuschauen und die Teams anzufeuern. Danach wird die Party mit DJ Tileman weitergehen, der mit seiner Musik für gute Stimmung sorgen will.

Am Samstag, 30. Juni, steht ein Beachvolleyballturnier auf dem Programm. Die Teilnehmer haben die Chance, ihre spielerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Anmeldung ist noch möglich bis 17. Juni. Es sind noch wenige Startplätze vorhanden, so der Vorsitzende Andreas Hogg. Anmeldungen bitte per E-Mail (svschwaningen@gmx.de), Infos gibt es auf der Facebook-Seite. Je fünf Schützen inklusive Torwart ergeben ein Team beim Elfmeterturnier, je vier Teilnehmer eine Mannschaft beim Beachvolleyballturnier.

Am Abend lädt die Happy Hour von 20 bis 21 Uhr ein, bei vergünstigten Getränken zu entspannen und sich auf die Tanzfläche zu bewegen. DJ B wird die Besucher mit bester Musik unterhalten, es soll eine Nacht voller Spaß werden mit Musik und guter Gesellschaft. Die Sporttage in Schwaningen versprechen ein aufregendes Wochenende voller sportlicher Aktivitäten, Unterhaltung und guter Laune.