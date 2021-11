von Yvonne Würth

Der Ja-Verein attraktives Dorfleben hatte in den Ja-Treff Mauchen zum Integrationsabend geladen, die Veranstaltung fand im Rahmen der Frauenaktionswochen des Landkreises Waldshut statt.

Hochrhein „Wir müssen jetzt mehr Betten freihalten“: Kliniken am Hochrhein bereiten sich auf dramatische Corona-Lage vor Das könnte Sie auch interessieren

Der Abend wurde umrahmt von Leckereien, welche die Küchenfeen Mona Basler, Therese Szabolcsi und Michaela Schmidle samt passender Deko vorbereitet hatten. Ein Begrüßungsgetränk mit oder ohne Alkohol sowie ein internationales Buffett standen bereit für die vielen Besucher. Kleine Info-Tafeln an den Speisen wiesen auf den Inhalt und das Herkunftsland.

Hochrhein/Lörrach Die Regio-Messe Lörrach soll 2022 ihr Comeback feiern Das könnte Sie auch interessieren

Die Integrationsmanagerin Silvia Maier aus Bonndorf machte den Teilnehmern mit einer kleinen Umfrage deutlich, wie weit gefächert der Begriff „Migrationshintergrund“ wirklich sei. Mehr als die Hälfte der Anwesenden kann auf Migration bis in die dritte Generation zurückblicken.

Integrationsspiele gab es im Rahmen der Frauenaktionswochen des Landkreis Waldshut beim JA-Verein Stühlingen. Im Bild erläutert die Integrationsmanagerin Corinna Schwarz (Ühlingen-Birkendorf, rechts) Maria Biaz (links) das Würfelspiel. | Bild: Yvonne Würth

Welche Schwierigkeiten es im neuen Land mit einer fremden Sprache gibt, verdeutlichte die „Kultur-Rallye“. Beim Würfelspiel zu fünft galt es, so viele Chips wie möglich zu gewinnen. Eine schriftliche Anleitung auf jedem Tisch machte es möglich, mitzuspielen, es durfte nicht gesprochen werden.

Die Ansprechpartner Ansprechpartner zum Thema Integration in den umliegenden Gemeinden sind Silvia Maier (Bonndorf), Telefonnummer 07703/93 80 32, 01512/138 81 73 und E-Mail (silvia.maier@bonndorf.de), Corinna Schwarz (Ühlingen-Birkendorf), Telefonnummer 07743/92 00 12 und E-Mail (corinna.schwarz@uehlingen-birkendorf.de), Annette Schwarz (Ühlingen-Birkendorf), Telefonnummer 07743/92 00 12 und E-Mail (annette.schwarz@uehlingen-birkendorf.de), Christine Piehl (Stühlingen), Telefonnummer0049/1761/801 11 90 und E-Mail (christine.piehl@caritas-hochrhein.de).

Der Sieger jedes Tisches wechselte seine Gruppe. Dass der Sinn hinter dem Spiel nicht das Gewinnen, sondern die Erfahrungen und Reaktionen der Teilnehmer war, erkannten diese erst im Laufe des Abends. Denn die Erläuterungen der Symbole waren auf jedem Tisch anders hinterlegt worden, was an einem Tisch galt, war am anderen Tisch anders. Die Sieger der ersten Runde erfuhren so am eigenen Leib, wie es ist, nicht zu verstehen. Je nach Empathiefähigkeit der Mitspieler wurden die „Fremden“ am Tisch ausgeschlossen oder mit einbezogen. Nach dieser Einstimmung auf das Thema wurden fünf Fragen im Plenum besprochen.