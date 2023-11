In den Herbstferien besuchten Kinder aus Lausheim mit der Sozialpädagogin Jasmin Müller die Mosterei Grüninger in Ewattingen sowie die Stadtbibliothek in Stühlingen. Markus Grüninger zeigte den Kindern, was eine Mosterei ist und wie aus Äpfeln Apfelsaft wird. Die Kinder lauschten aufmerksam und durften abschließend frisch gepressten Süßmost probieren.

In der Stadtbibliothek las Gerlinde Waishar den Vorschulkindern ein Bilderbuchkino vor. Danach konnten sie sich umschauen und Bücher sowie andere Medien ausleihen. Anschließend gab es eine gemeinsame Spielrunde. Jasmin Müller war zum ersten Mal mit den Vorschulkindern in der Stadtbibliothek: „Wir hatten eine Menge Spaß und sind definitiv nicht das letzte Mal dort gewesen“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. Die Kinder und sie hätten gestaunt über das vielfältige Angebot der Stadtbibliothek. Umso größer sei die Freude gewesen, als Gerlinde Waishar erklärte, dass die Gruppe gerne wieder kommen dürfe, auch zu einem Termin außerhalb der üblichen Öffnungszeiten. „Es ist toll, dass die Stadt Stühlingen dieses Angebot hat und dann auch noch kostenfrei“, so Jasmin Müller laut der Pressemitteilung.