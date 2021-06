von Yvonne Würth

Das Stühlinger Ferienprogramm findet auch im zweiten Corona-Jahr statt. Katrin Benz vom Rathausteam der Stadt Stühlingen freut sich über das große Spektrum der knapp 30 Angebote.

Das Ferienprogramm Anfang Juli wird der Flyer an alle Schulkinder verteilt und auf der Homepage (www.stuehlingen.de) zum Lesen freigeschaltet. Jedes Kind kann nur zwei Programmpunkte besuchen und muss zum Treffpunkt hingebracht und abgeholt werden, eine Gesichtsmaske muss mitgebracht werden. Die Anmeldung ist erst ab dem 9. Juli möglich und erfolgt direkt beim jeweiligen Veranstalter per E-Mail beziehungsweise für den Ja-Verein Mauchen im Internet (www.ja-attraktives-dorfleben.de/JA-KIDS&TEENS). Für Fragen ist Katrin Benz von der Stadtverwaltung per Telefon 07744/53236 und E-Mail (benz@stuehlingen.de) erreichbar. Die Hygieneregeln und Maßnahmen hängen von der Inzidenzlage ab.

Die Organisation des Ferienprogramms: Um die Vereine zu entlasten, welche sich nach dem Lockdown erst wieder um die aktiven Mitglieder kümmern, wurden diese nicht von der Stadt angefragt. Das Erstellen des Sommerferienprogramms findet dieses Jahr sehr kurzfristig statt, erläutert Katrin Benz: „Sonst hatte ich die Planung für das Ferienprogramm an Ostern angefangen und war an Pfingsten komplett fertig, jetzt war es sehr kurzfristig. Es ist ein größerer Aufwand für alle.“ Hauptamtsleiter Andreas Mosmann unterstützte die Anbieter als Corona-Beauftragter bei der Erstellung des Hygienekonzepts. Trotz der Mehrarbeit war es Bürgermeister Joachim Burger sehr wichtig, dass für die Kinder in den Ferien eine Abwechslung vom Alltag angeboten werden kann. Katrin Benz: „Es ist keine Riesenbetreuung, aber doch was anderes. So können die Eltern mal einkaufen, die Kinder sind aus dem Haus, können reinschnuppern und mit Freunden Neues ausprobieren. Das ist das, was das Ferienprogramm ausmacht. Klar, ist es nicht so wie sonst, denn vermischen darf man sich nicht, wir sind bewusst vorsichtig.“ Die knapp 30 Angebote werden im Flyer übersichtlich dargestellt, hier sind alle Infos zum Nachlesen, die Grafik wurde von Heiko Buntru erstellt.

Das Angebot: Mit Erkenntnissen aus dem ersten Corona-Ferienprogramm konnte für das zweite Jahr das Angebot erweitert und angepasst werden und findet hauptsächlich im Freien statt durch geschulte und erfahrene Anbieter. Das Zeltlager (ohne Übernachtung) der evangelischen Kirchengemeinde mit Renate Zolg und ihrem Team findet auf dem Rastplatz Schwerzen statt, hier dreht sich alles um die Wutachtal-Indianer. Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren dürfen in einer von zwei Wochen im August Spiel und Spaß, Lieder und Geschichten aus der Bibel, Abenteuer, Essen Workshops und mehr erleben. Auch das beliebte Clown-Theater Kakerlaki mit Ferdinand und Beppo findet wieder statt. Die Bereiche Natur und Umwelt haben ebenso ihren festen Platz wie das Ausprobieren von neuen Fähigkeiten und Werten. Den Rettungswagen erkunden, einen Tag mit der Feuerwehr verbringen, mit der Sauschwänzlebahn fahren, den Traktorführerschein machen oder das Selbstvertrauen stärken und gleichzeitig die Freude an Bewegung und Gesundheit erleben, die Kinder und ihre Eltern haben die Qual der Wahl.