Kinderlachen dominierte auf Schloss Hohenlupfen, als sich 16 Buben und Mädchen hoch über den Dächern von Stühlingen beim Sommerferienprogramm der Stadt einfanden. Thema des Tages: Spiele in und ums Schloss, Schatzsuche, Basteln, Königskrone verzieren.

Stühlingen Einmal Schlossfräulein und Ritter sein

Prinzessinnen beim Basteln. | Bild: Heidi Rombach

Eveline Pigeat-Stamm von der Besitzerfamilie Stamm hatte alle Hände voll zu tun und genoss dennoch den Nachmittag mit der Rasselbande. Vor dem Schlosseingang wurde die quirlige Schar begrüßt und jeder durfte seinen Namen und das Alter verraten. Für den Anlass hatte sich ein Teil der Sechs- bis Neunjährigen standesgemäß gekleidet: Da gab es Kreuzritter, Prinzessinnen oder Jungfern.

Gruppenfoto vom Besuch auf Schloss Hohenlupfen vor dem Schlossturm. | Bild: Heidi Rombach

Ein Teil der Kinder erzählte, schon einmal beim Ferienprogramm auf Schloss Hohenlupfen gewesen zu sein – oder, dass die Eltern auf dem einst fürstlichen Anwesen geheiratet haben. Schnell wurde noch ein Gruppenfoto gemacht, ehe es in das historische Gebäude ging. Als Verstärkung waren Pigeat-Stamms neunjährige Tochter Elodie und deren achtjährige Freundin Anna voll im Einsatz.

Geschichte rund um das Schloss Hohenlupfen Anfänge: Die ursprüngliche Burganlage Hohenlupfen wurde durch die Grafen von Lupfen erbaut und 1093 erstmals erwähnt. Nach mehrerem Besitzerwechsel ging das Schloss und die Ländereien 1631 durch Heirat von Maximiliana mit Graf Friedrich Rudolf von Fürstenberg an die Fürsten zu Fürstenberg. Sie residierten hier bis 1723. Danach wurde der Amtssitz nach Schloss Donaueschingen verlegt.

Verkauf: Der Besitz, der auch Ländereien (60 Hektar Wald und 40 Hektar Felder) im Umfeld des Schlosses enthält, ging im Dezember 2011 vom Fürstenhaus Fürstenberg zu Donaueschingen an die Gast- und Landwirtsfamilie Cècilie und Martin Stamm aus der schweizerischen Nachbargemeinde Schleitheim über. Cècilie Stamm richtet seither das völlig geräumte Schloss wieder mit antiquarischen Gegenständen und Möbeln ein. In der Folge wurde der Rittersaal, ein idealer Ort für größere Veranstaltungen, dafür wieder instand gesetzt.

Veranstaltungen: Seit 2011 kann das Schloss zum Beispiel für Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und andere Events angemietet werden. In den Sommermonaten finden Flohmärkte und Führungen statt. Info: www.schloss-hohenlupfen.com; E-Mail: info@schloss-hohenlupfen.com

Jungfer Lotta beim Verzieren der Krone. | Bild: Heidi Rombach

Als erstes stand „Krone-Basteln“ auf dem Programm. Eifrig machten sich die Kinder daran, eine vorgefertigte Krone zu bemalen und zu verzieren. Kreuzritter Finn war der erste, der sich den Kopfschmuck aufsetzen konnte. Viele der Buben und Mädchen nahmen das Angebot an, sich zusätzlich ein Tattoo machen zu lassen oder wurden mit Glitzer bestäubt, ehe es auf den Schlosshof ging, wo es ein Getränk gab.

Kurze Pause auf dem Schlosshof mit kühlenden Getränken, wo auch gespielt werden durfte. | Bild: Heidi Rombach

Bis es zum nächsten Programmpunkt ging, durfte nochmals kräftig im Außenbereich getobt werden. Besonders spannend wurde es bei der Schatzsuche, wo an verschiedenen Stationen „Edelsteine“ zu finden waren. Diese wurden dann im Anschluss zur Verzierung von Gläsern verwendet.

Wie Eveline Pigeat-Stamm berichtete, lädt die Besitzerfamilie Stamm seit 2013 nach Schloss Hohenlupfen ein. In den vergangenen Jahren sorgte ein Bewegungs-Spiel immer für Begeisterung, und zwar: „Die Fürstenfamilie geht in den Zoo!“ Da gab es nochmals genügend Gelegenheit, sich auszutoben.

Schoko-Kuchen zum Abschluss

Spielen macht hungrig. Deshalb gab es zum Abschluss aus der Schlossküche Schoko-Kuchen mit Getränken. Eveline Pigeat-Stamms Eindruck nach der Verabschiedung der kleinen Gäste: „Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Jahr.“