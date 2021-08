von Yvonne Würth

Die katholischen Kindertageseinrichtungen im Verwaltungsbereich der Verrechnungsstelle Stühlingen haben beschlossen, sich an der Solidaritätsaktion „Kindertageseinrichtungen in der Erzdiözese Freiburg unterstützen Familien in der Krisenregion“ zu beteiligen. Darüber informiert Pfarrer Karl-Michael Klotz in einer Pressemitteilung. Eine Spende von 7300 Euro wurde demnach in die Krisenregion überwiesen. Ein Teil stammt von der Kollekte der beiden Erstkommunionfeiern in Stühlingen und Eggingen. Diese wurde dem Solidaritätsfonds „Familien helfen Kindern mit Familien“ gespendet.

An zahlreichen Orten in Deutschland hat eine Naturkatastrophe Landstriche unter Wasser gesetzt, Hänge unterspült und vieles zerstört. Viele Kindertageseinrichtungen im betroffenen Gebiet mussten wegen Lebensgefahr notgeräumt werden. Vermutlich werden einige Einrichtungen lange nicht öffnen können. Viel schlimmer sei, dass die Wohnungen und Häuser zahlreicher Familien zerstört wurden, Angehörige vermisst werden oder gestorben sind. Viele Familien haben alles verloren.

Das Thema war und ist auch in den Kindertageseinrichtungen, in den Teams und Gruppen präsent. Daher haben die Kindertageseinrichtungen im Verwaltungsbereich der Verrechnungsstelle Stühlingen beschlossen, sich an der Solidaritätsaktion „Kindertageseinrichtungen in der Erzdiözese Freiburg unterstützen Familien in der Krisenregion“ zu beteiligen. Eltern und Mitarbeiter haben sich für die Aktion stark gemacht und Geld gesammelt. So wurde ein Zeichen der Verbundenheit und Solidarität gesetzt.

Gemeinsamkeit

Das Thema wurde auch pädagogisch mit den Kindergartenkindern aufgegriffen und die Kinder haben Bilder, Briefe und Plakate für die betroffenen Kinder in den Krisengebieten gemalt und gebastelt. So wird erfahrbar, was es heißt, gemeinsam Kirche zu sein und in Gemeinschaft verbunden zu sein, wie es im Rahmenleitbild der katholischen Kindergärten heißt: „Koinonia“ zu leben. Das Spendenkonto ist das Stühlinger Kirchengemeinde-Konto mit der IBAN: DE51 6805 1207 0008 1002 08.