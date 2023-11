Stühlingen – Auf der Gemarkung Wangen zwischen dem Golfplatz und der Straße nach Oberwangen soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden. Die Firma iAccess Energie GmbH aus Freiburg stellte im Gemeinderat Stühlingen das Vorhaben vor, das eine Betreibergesellschaft geplant hat. Es betrifft unter anderem das Gelände, auf dem seit vielen Jahren eine eingezäunte Bauruine steht. 2,55 Hektar Fläche sind für das Vorhaben vorgesehen. Schon im Februar wurde es dem Ausschuss für Technik, Bau und Umwelt vorgestellt, der keine Einwände dagegen vorbrachte.

Nun wurde bei der Verwaltung das Aufstellen eines Bebauungsplans beantragt und in der jüngsten Gemeinderatssitzung zur Genehmigung vorgelegt. Der bestehende Bebauungsplan „Obere und Mittlere Alp“ muss möglicherweise noch geändert werden. Ein Bauleitplanverfahren muss eingeleitet und außerdem der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Gemeinderat wurde ausführlich über die Pläne des Investors informiert. Die Betreibergesellschaft ist bemüht, den Kriterienkatalog von Stühlingen zu berücksichtigen. Unter anderem soll sich die regionale Wertschöpfung wie Gemeindeeinnahmen und die Erhöhung der Energieautarkie auf die Stadt positiv auswirken. Als schönen Nebeneffekt empfinden die Räte auch die Tatsache, dass der hässliche Fleck der Bauruine verschwinden wird.

Die Nennleistung der geplanten PV-Anlage wird bei circa 1,67 Megawatt und der Stromertrag bei etwa 1,87 Gigawatt im Jahr liegen. Die Kohlenstoffdioxid- Einsparung wird mit 1488 Tonnen angegeben. Die Gesellschaft denkt positiv und hofft, dass die Baugenehmigung nach einem halben Jahr vorliegt. Der Solarpark könnte dann in sechs bis neun Monaten gebaut werden und der Netzanschluss anschließend nach drei Monaten zu bekommen sein. So könnte in eineinhalb Jahren schon mit der Inbetriebnahme gerechnet werden. Nach dem einstimmigen Beschluss sagte Bürgermeister Joachim Burger: „Es kann gestartet werden.“

Nicht glücklich ist die Firma iAccess darüber, dass der Anschluss der geplanten PV-Anlage erst im 3,13 Kilometer entfernten Mauchen möglich ist. Dies sei der nächstgelegene und technisch mögliche Verknüpfungspunkt der ED Netze GmbH. Die Route dorthin ist noch nicht fixiert, da noch Gespräche mit privaten Eigentümern für die Leitungstrasse geführt werden und konkrete Ergebnisse noch nicht vorliegen. Es soll zwar an der naheliegenden Unteren Alp auch einen Verknüpfungspunkt geben. Der sei aber nicht für diese Menge Strom, nämlich für 2667 Kilovoltampère, ausgelegt.