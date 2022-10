von Heidi Rombach

Mit einem Kinder-Bade-Schwimm-Event-Nachmittag feierten die Gemeinde Wutach das 50-Jährige Bestehen des Hallenbades und der Hallenbadförderverein 26 Jahre seit seiner Gründung – ohne ihn hätte das Bad keine Zukunft gehabt. Draußen vor der Wutachhalle brutzelten am Sonntag Steaks und Würste auf dem Grill. Im Hallenbad tobten sich die jüngeren Besucher im Schwimmbecken aus und die Bachtäler Musikanten gaben ein Frühschoppenkonzert.

Fördervereinsvorsitzender Stefan Dengler freute sich über die vielen Gäste. Voran begrüßte er „die Schuldigen“, die es vor mehr als 25 Jahren mit der Gründung des Fördervereins fertigbrachten, dass das Hallenbad erhalten blieb. Gut habe man es mit der Betreiberfirma Pooltrend voran Danny Voigt und Hausmeister Rainer Hemke getroffen. „Ich freue mich, dass das Bad wieder eröffnet hat und Instandsetzungen abgeschlossen wurden.“

Bürgermeister Christian Mauch griff das Motto „Schwimm mal wieder“ des Fördervereins auf, welches pünktlich zum 1. Oktober umgesetzt werden konnte. Ohne Problem sei das Hallenbad wieder in Betrieb gegangen. Dafür brauche es einen verlässlichen Betreiber viele Übungsleiter und Ausbilder. Wichtig sei dabei, dass das Hallenbad auch von vielen Nutzern besucht wird.

Die rund 200 Mitglieder des Fördervereins sowie zusätzliche Unterstützer erbringen jährlich Arbeitsstunden im Gegenwert von rund 10 000 Euro. Mauch erinnerte auch an jene Zeit des Bürgerentscheids und im Nachzug danach der politische Wille des Gemeinderates, das Hallenbad fortzuführen, was sich als richtig erwies. Heute trage der Förderverein und der Betreiber Pooltrend dazu bei, ein regionales Gesundheits-, Kurs- und Freizeitangebot in Wutach-Ewattingen zu haben.