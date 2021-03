von Yvonne Würth

In der Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Heilig Kreuz wurden gute Erfahrungen mit Gottesdiensten ohne Voranmeldung im Freien gemacht, nun wird dies auch für den Palmsonntag angeboten.

Der Palmsonntag

Der sechste und zugleich letzte Sonntag der Fastenzeit wird Palmsonntag genannt. Damit beginnt die Karwoche. Nach den stillen Tagen Montag bis Mittwoch folgen am Abend des Gründonnerstags das Gedächtnis der Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl sowie am Karfreitag die Feier vom Leiden und Sterben Jesu. Der Karsamstag gilt als Tag der Grabesruhe Jesu Christi. Die Karwoche mündet in der Feier der Osternacht.

Der Hintergrund

Der Palmsonntag ist die Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem. Zum Zeichen seines Königtums jubelte das Volk ihm zu und streute dem nach Jerusalem kommenden Palmzweige. Im Mittelmeerraum galten Palmen als Sinnbild des Lebens und Sieges, der Esel war ein Sinnbild des gewaltlosen Friedenskönigs und der Bescheidenheit. Die Palmweihe gehörte früher zu den heidnischen Ostergebräuchen.

Der Palmsonntag 2020

Bereits das zweite Mal während der Corona-Pandemie findet der Palmsonntag nicht wie gewohnt statt. Im Vorjahr waren Gottesdienste verboten. 2020 segnete Pfarrer Karl-Michael Klotz die zuvor aufgestellten Palmen nach festem Zeitplan in den elf Orten, welche später von den Gläubigen wieder abgeholt wurden. Er wurde dabei von einem Filmteam begleitet: „Ein Pfarrer aus dem Schwarzwald hat sich eine ungewöhnliche Alternative für den Palmsonntag einfallen lassen“, wurde die Aktion im SWR gewürdigt.

„Ich wills nicht noch einmal erleben, diese Stille“, wünschte sich Pfarrer Karl-Michael Klotz damals. Die Vielzahl der an die Gotteshäuser gelehnten Palmen zeigte bereits damals die große Verbundenheit der Gläubigen in der Seelsorgeeinheit. Viele Spaziergänger nutzten die Möglichkeit, an den Kirchen vorbeizulaufen und sich die prächtig geschmückten Palmen anzuschauen.

Der Palmsonntag 2021

Die Gottesdienste finden alle im Freien als Segnungsgottesdienste statt. Die Palmbuschen sollen mitgebracht werden. Am Samstag, 27. März, 18 Uhr, finden Gottesdienste in Mauchen, Lausheim und Weizen statt. Am Sonntag, 28. März, 10 Uhr, in Stühlingen, Bettmaringen und Blumegg, um 10.15 Uhr in Eggingen und Eberfingen sowie um 11 Uhr in Schwaningen, Wangen und Lausheim.