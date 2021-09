von Jutta Binner-Schwarz

Trotz Corona tummelten sich im Sommer viele Touristen in der Stühlinger Partnerstadt Bellême, allerdings mit Abstand und Masken auf dem Wochenmarkt und in den Geschäften. Der Stadt ist es gelungen, Besucher des Perche, aber auch die Einheimischen, mit speziellen Outdoor-Aktivitäten zu überraschen.

Stühlingen Neues aus Bellême: 80 Sorten Käse in den Regalen im Laden von Aline Gibierge Das könnte Sie auch interessieren

So gab es beispielsweise eine Freiluftausstellung des renommierten Fotografen Patrice Olivier. In der Hauptstraße, in Parks, auf Plätzen und Gassen präsentierte er über 20 großformatige Porträts von Menschen, die in der Region bekannt sind, und für interessante Berufe stehen. Unter dem Titel „Portraits d‘ici“ erzählen sie von ihrem Leben und Wirken. Der Text ist bebildert mit eindrücklichen Schwarzweißfotos des Fotografen.

Bekannte Persönlichkeiten der Stadt

Eine Tafel zeigt beispielsweise Ginette Morencé, Seniorchefin des alteingesessenen Kaufhauses Morencé und in Stühlingen dank ihres Engagements für die Partnerschaft wohl bekannt. Zu sehen sind unter anderem auch ein Instrumentenbauer, zwei Restauratorinnen, der bekannte Chocolatier Christophe Henninger, eine Bauernfamilie, die Holzofenbrot backt, eine Käseherstellerin, ein Uhrmacher, der Metallkünstler David Gonsard und der Pfarrer von Bellême Jacques Roger.

Stühlingen Die Städtepartnerschaft von Stühlingen und Bellême ist eine Freundschaft der Städte und ihrer Bürger Das könnte Sie auch interessieren

Wer sich die Ausstellung anschaute, unternahm gleichzeitig einen weitläufigen Spaziergang durch die „petite cité de caractère“ („kleine Stadt mit Charakter“), wie sich Bellême seit dem Jahr 2017 nennen darf. An den Wochenenden in den Ferien erfreuten im Park mit „picnics en musique“ unterschiedliche Musikformationen ein großes Publikum. Hier waren die Veranstalter natürlich auf trockenes Wetter angewiesen.

Pilztage sollen stattfinden

Auch der Handels- und Gewerbeverein um Bruno Morencé hat sich wieder etwas einfallen lassen, wie ein Sommer-Gewinnspiel. Um die Lösungen zu finden, galt es, durch das Städtchen mit seinen Geschäften zu bummeln. Der nächste Höhepunkt sind die bekannten Pilztage im September. Wenn Covid es zulässt, sollen sie zumindest in reduzierter Form stattfinden.