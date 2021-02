von Juliane Kühnemund

Die Gemeinde Wutach will sich im Haushaltsjahr 2021 finanziell nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es sei ein schwieriges Jahr, geprägt von vielen Unsicherheiten, gab Bürgermeister Christian Mauch in jüngster Gemeinderatssitzung bekannt, in der der Haushalt beraten und auch beschlossen wurde (wir berichteten bereits).

Bei den Investitionen will man sich deshalb darauf konzentrieren, Begonnenes weiterzuführen beziehungsweise abzuschließen. Dazu gehören der Breitbandausbau, die Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle, das bereits bestellte Feuerwehrfahrzeug und die Erschließung des Neubaugebietes in Münchingen. Mit einigen weiteren kleineren Projekten summieren sich die Investitionen aber dennoch auf stolze 2,85 Millionen Euro. „Deutlich mehr als für so eine kleine Gemeinde wie Wutach üblich“, meinte Rechnungsamtsleiter Arnold Hettich. Voraussichtlich wird sich die Summe nicht ohne eine Neuverschuldung finanzieren lassen. Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 430.000 Euro.

Schon allein deshalb habe man auf der Projektliste kräftig den Rotstift angesetzt, sagte Bürgermeister Christian Mauch und ergänzte, dass 2021 keine neuen Tiefbauprojekte angegangen werden, ebenso seien keine weiteren Gebäudesanierungen vorgesehen. Relativ leer ausgehen wird 2021 ferner der Bauhof, die gewünschte Neugestaltung der Außenanlage des Kindergartens wird noch warten müssen und auch bei den Straßensanierungen wird in diesem Jahr komplett auf die Bremse getreten. „Wir wissen nicht, wie sich 2021 entwickeln wird, die Planung gleicht einem Blick in die Glaskugel“, begründete Mauch die vorsichtige Vorgehensweise.

Rund um den Ratstisch gab es zur Haushaltsplanung keinen großen Diskussionsbedarf. „Es ist unterm Strich bei den vorherrschenden Bedingungen ein guter Plan“, sagte Corina Thoma (CDU). Auch Susanne Schmidt-Barfod (UWW) lobte die Planung, die die wichtigsten Projekte berücksichtige. Erich Zimmermann (UWW) warf einen Blick zurück auf das Jahr 2020, in dem trotz aller Probleme gut gearbeitet wurde.

Solides Zahlenwerk

Dank des beruhigenden Abschlusses 2020 habe man nun einen zufriedenstellenden Plan 2021 aufstellen können, so Zimmermann. Von einem soliden Zahlenwerk, hinter dem er voll und ganz stehen könne, sprach Günter Nosbüsch (UWW). Man habe zwar etliche Wünsche streichen müssen, wie beispielsweise Investitionen in die Infrastruktur. Diese würden nun aber für 2022 auf der Agenda stehen. Bürgermeister Christian Mauch war der Überzeugung, dass es der Plan der Gemeinde ermögliche, durch die schwierige Zeit zu manövrieren. Jetzt gehe es darum, die Planungen umzusetzen, sagte in der Sitzung.