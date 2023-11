Das erste Konzert des Akkordeonorchesters Stühlingen (kurz AOS) unter der neuen Leitung von Oliver Albrecht aus Sankt Blasien kam beim Publikum im Konradsaal in Stühlingen sehr gut an.

Die Vorsitzende stimmt aufs Programm ein

Die Vorsitzende Corinna Pieper begrüßte herzlichst Helga Härtenstein, welche nach 48 Jahren mit dem Akkordeonorchester auf der Bühne erstmals in den Reihen der Zuschauer saß und das Konzert in vollen Zügen genoss. Neu spielten Lena Neukum aus Stühlingen sowie Lina und Kathrin Zolg aus Bettmaringen im Orchester mit.

Im Anschluss plauderte Corinna Pieper aus dem Nähkästchen und verriet, dass der neue Dirigent, Oliver Albrecht, die Musik als Bildsprache vermittle und er seine Zuversicht kurz vor dem Konzert ausdrückte.

Das Orchester kurz vor dem Einstieg ins Konzertprogramm. | Bild: Yvonne Würth

20 Musiker wagen sich an schwierige Partituren

Im Konzertprogramm waren Stücke, welche die Vielseitigkeit des Akkordeons zeigten. So hielten bekannte Komponisten wie Ennio Morricone und Albert Ketèlbey (“Auf einem persischen Markt“) Einzug. Und die 20 Musiker wagten sich auch an das Stück „The Windmills Of Your Mind“ von Michel Legrand.

Der Chef persönlich spielt die Mundharmonika

Der Dirigent persönlich übernahm den Mundharmonika-Part zur Filmmusik „Spiel mir das Lied vom Tod“ von Ennio Morricone. Der Spannungsaufbau der anschließenden Akkordeontöne des Italowesterns verursachte Gänsehaut, welches mit lautem Jubel vom Publikum honoriert wurde. Außerdem wurden beliebte Titel aufgeführt wie „Adiemus“ und „Game Of Thrones“. Für die Ehrung von Tanja Vogt (wir berichten noch) legten die Musiker ihr Lieblingslied „Summer Of 69“ auf.

Das Publikum ist kaum noch zu halten

Der Hit „viva la vida“ brachte die Lebensfreude der Musiker in den Konradsaal und „bella ciao“ wurde von vielen Besuchern mitgesummt. Mit Jubel, Dauerapplaus und Zugaberufen bat das Publikum am Ende des Konzertprogramms nach mehr Musik, welche mit zwei Stücken auch gewährt wurden. Wie selbstverständlich wurde der „Böhmische Traum“ dann von den textsicheren Stühlingern mitgesungen.

Gelegenheit für den Musikernachwuchs

Der musikalische Nachwuchs wurde in der Mitte des Konzerts platziert. Lena Neukum und Lea Kraus spielten das Divertimento von Moritz Sauer/Wolfgang Ruß in vier Sätzen im Akkordeon-Trio der Musikschule Südschwarzwald und wurden dabei von ihrer Lehrerin Marlene Adam unterstützt. Aufgrund von Krankheitsfällen konnten nicht alle wie beabsichtigt am Konzertabend teilnehmen. Gitta Kramer übernahm kurzfristig die Ansage und führte souverän durch den Abend.