Zwei Tage lang wurde der 33. Stühlinger Frühling gefeiert. Der Handel- und Gewerbeverein Stühlingen zeigte sich am Sonntagnachmittag sehr zufrieden: „Nach einem verregneten Samstag war der Sonntag doch jetzt herrlich, wir haben jede Menge Leute. Sie genießen es, es war trocken heute, stellenweise kam die Sonne heraus, wir haben Musik an mehreren Stellen und die Stimmung ist gut. Die Leute sind froh, dass sie raus können“, gibt der HGV-Vorsitzende Reinhard Schmitt ein positives Fazit.

Große Freude beim Baggern im Sand hatte der kleine Philipp Lech am Samstag trotz des Regens beim Stühlinger Frühling. Darüber freuten sich auch HGV-Chef Reinhard Schmitt (links) und Betriebsleiter Markus Henze (rechts) vom Rehm Kies- und Betonwerk Lottstetten.

Am Samstag war der Besucherandrang beim strömenden Regen eher mäßig, dennoch hatten sich die Aussteller Zeit für Beratungsspräche genommen. Im Konradsaal waren neun der 36 Austeller wetterunabhängig untergebracht und verzeichneten an beiden Tagen einen sehr guten Erfolg. Auch der Tag der offenen Tür bei Albicker/Eichkorn Immobilien+Wohnbau in der Kirchstraße wurde bereits am Samstag sehr gut angenommen. „Die Händler machen auch keinen unzufriedenen Eindruck“, bestätigte Reinhard Schmitt bei seinem Fazit am Sonntag.

Die sechs jungen Frauen der Tanzgruppe ATTB haben bereits an der Fasnacht mit ihren Tänzen beeindruckt, nun waren sie auch beim 33. Stühlinger Frühling erstmals mit dabei. Die Tänze haben sie selber choreografiert und einstudiert.

Trotz der Vielfalt gab es die üblichen langen Schlangen bei den beliebtesten Essensständen. Auch die jüngsten Besucher hatten die Qual der Wahl, ob sie lieber bunte Ballons bei Clown Heinz, Sand baggern beim Rehm Kies- und Betonwerk Lottstetten oder das Kasperletheater in Sparkasse besuchen wollten. Die gute Stimmung wurde unterstützt durch die Blasmusik mit der Stadtmusik Stühlingen und dem Musikverein Schwaningen bei den Schwimmfreunden, den Jungvättere Grafenhausen beim Sonnenschutz Beil oder dem Jugendorchester JOW Wutöschingen im Kirchgarten. Am Samstag hatte die Hohenlupfen-Combo für Unterhaltung gesorgt. An beiden Tagen waren die Tänzerinnen von ATTB mit ihren Choreografien dabei.

Kathrin und Michael Kenne von der Kenne Holzmanufaktur stellten ihren Betrieb vor und boten ein Gewinnspiel zugunsten der Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim an.

Ihre Premiere hatten gleich drei Anbieter: Kathrin und Michael Kenne haben vor wenigen Tagen die Kenne Holzmanufaktur eröffnet. Mit einem Gewinnspiel zugunsten der Kinderkrebsnachsorgeklinik Tannheim hatten sie eine zusätzliche Attraktion dabei. Neu sind auch Andreas Geng, Schreinermeister und Holztechniker von Küchen Geng Ühlingen-Birkendorf, sowie die mehrfache Deutsche Meisterin im Schlittenhunderennen Jessica Paulsen aus Weizen mit ihrer Huskyzucht „Easy Dream Runner´s. Die Pferdewirtin und Musherin bot geführte Touren mit ihren Huskies an.

Stühlingen: Mit ihrer Huskyzucht Easy Dream Runner´s ist die Pferdewirtin und Musherin Jessica Paulsen nicht nur schnell unterwegs, sie lädt auch zu Husky-Abenteuern im Schwarzwald ein. Bild: Yvonne Würth