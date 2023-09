Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Minute. An einigen öffentlichen Orten stehen Defibrillatoren für Ersthelfer bereit. Doch wie funktionieren diese Geräte? Das erklärt Lothar Schmidt vom DRK Wutach. Der kleine, rote Kasten hängt in einer Nische neben dem Kontoauszugsdrucker in der Sparkassenfiliale in Ewattingen. Schmidt hat mit schwarzem Filzstift „Defi“ darauf geschrieben. Irgendwie sorgt der Anblick des Kastens für erhöhten Puls. Denn zugegeben: Wie man einen Defibrillator benutzt, ist mir völlig unklar. Noch. „Keine Sorge Frau Pichler, das Gerät erklärt Ihnen alles“, sagt Schmidt, während er die kompakte, runde Tasche aus dem Kasten nimmt. Nervosität sei völlig normal, selbst bei ihm, der schon mehr als 30 Mal einen Menschen reanimiert hat.

Lothar Schmidt ist seit Jahrzehnten im DRK tätig und auch für Schulungen zuständig, etwa von Ersthelfern. An einem dieser Kurse hat auch der Wutacher Unternehmer Björn Kromer teilgenommen. Im Gespräch mit Schmidt kristallisierte sich heraus, dass es in Wutach bislang nur einen Defi in der Mehrzweckhalle gibt. „Der ist aber nur während Veranstaltungen zugänglich.“ Kromer entschloss sich, dem DRK ein Gerät zu spenden, die Sparkasse Bonndorf-Stühlingen legte ebenfalls etwas dazu und stellte ihre Filiale zur Verfügung. Schmidts Wunsch ist es, auch für Münchingen und Lembach einen Defi anschaffen zu können. „Dann hätten wir in jedem Ortsteil einen.“

Während des Gesprächs betreten mehrere Menschen den Bankvorraum, um Geld abzuheben. Was, wenn einer von ihnen zusammenbricht? „Bevor Sie irgendwas tun, rufen Sie den Notruf an“, sagt Schmidt. In der Panik würden dies manche Ersthelfer vergessen. Erst danach folgt die Wiederbelebung. „Prüfen Sie, ob der Mensch noch atmet“, erklärt Schmidt. Dafür legt man eine Hand aufs Zwerchfell und beugt sich mit einem Ohr nah an den Patienten.

Damit der Defi reagieren kann, braucht er Kammerflimmern. Das heißt: Das Herz schlägt noch, aber viel zu schnell und unkoordiniert. Beim Herzstillstand nutzt der Stromstoß nichts – weshalb eine Herzdruckmassage unumgänglich ist. „Das Gerät unterstützt Sie und spricht mit Ihnen“, erklärt Schmidt und schaltet den Defi an. „Machen Sie den Oberkörper frei“, sagt eine Stimme. In Piktogrammen ist erklärt, wo die Elektroden angebracht werden müssen – eine unterhalb des rechten Schlüsselbeins, eine auf der linken Brustkorbseite. Dazu muss die Haut trocken und möglichst sauber sein. „Bei einem Herzinfarkt ist die Haut ganz schweißig“, weiß Schmidt. Auch können Blut oder Erbrochenes auf der Haut sein – das muss abgewischt werden. Brusthaare müssen entfernt werden. Schmidt öffnet einen Reißverschluss an der Defi-Tasche. „Hier findet man Einwegrasierer“, sagt er. Wenn die Elektroden angebracht sind, wird die Schock-Taste gedrückt, die mit einem Blitz gekennzeichnet ist. „Danach dürfen Sie den Patienten nicht mehr berühren“, sagt Schmidt.

Schmidt spürt das Unbehagen beim Gedanken an einen Notfall. Dass diese Situationen für Ersthelfer belastend sein können, weiß er genau. „Sie dürfen sich selbst nicht vergessen.“ Es könne helfen, danach mit dem Kriseninterventionsteam zu sprechen. Dann sagt Schmidt den wichtigsten Satz: „Sie können nur eines falsch machen: nichts zu machen.“ Eine Übersicht über öffentlich zugängliche Defibrillatoren bietet die Initiative definetz.online. Das DRK Wutach wird ab Herbst Defibrillator-Schulungen anbieten.