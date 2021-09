von sk

„Um die Klimaschutzziele in Deutschland erreichen zu können, braucht es im Gebäudebereich auch in Zukunft Förderung“, stellt der CDU-Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner beim Besuch des Dämmexperten Sto fest. „Wir wollen dabei auf Anreize setzen, nicht auf Verbote“, schreibt das Büro Felix Schreiner in einer Pressemitteilung.

Felix Schreiner zeigte sich bei seiner Ankunft auf dem Sto-Gästeparkplatz von der vorhandenen Ladeinfrastruktur des Unternehmens begeistert. Die beiden Sto-Vorstände Michael Keller und Jan Nissen nahmen den Ball gerne auf und erläuterten in dem zweistündigen Gespräch auch, dass die neuen Ladesäulen Teil der Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens sind.

Michael Keller gab einen Einblick in den Alltag von Sto: „Die positive Entwicklung der Wirtschaft nach dem Corona-Schock bekamen auch wir zu spüren – wir konnten alles verkaufen, was wir haben. Aber aufgrund des weltweiten Rohstoffmangels hatten wir plötzlich nichts mehr beziehungsweise kamen nur sehr schwer an die Rohstoffe ran. Dieses Dilemma hatten wir so noch nie.“ Felix Schreiner fasste im Verlauf des Gesprächs immer wieder nach und wollte wissen, wie Sto auf diese Herausforderungen reagiert habe. „Dank unserer Logistikstrategie, eines neuen Pufferlagers, alternativer Rohstoffe und Lieferanten und nicht zuletzt des außerordentlichen Engagements der weltweiten Sto-Belegschaft können die Lager nun langsam wieder aufgebaut werden“, so Jan Nissen, Vorstand Technik.

Klimaschutz als großes Thema

Breiten Raum nahm auch das Thema Klimaschutz ein. Als Weltmarkführer bei Wärmedämmverbund-Systemen trägt Sto mit seinen Produkten aktiv zu Reduzierung des Energiebedarfs bei, schreibt das Büro Schreiner in der Mitteilung. Dennoch müsse der Gebäudesektor weiter auf der politischen Tagesordnung bleiben, wenn man die Ziele erreichen wolle. Ein Mittel seien dabei Anreize für Hauseigentümer zur Gebäudemodernisierung. Diese brauche es auch über diese Legislaturperiode hinaus. Hier möchte der CDU-Bundestagsabgeordnete weiter ansetzen: „Der Weg, Eigentümer zu einer energieeffizienten Modernisierung ihrer Immobilie zu motivieren, führt über deren Geldbeutel. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, brauchen wir weiterhin eine Förderung, die privates und gewerbliches Engagement in diesem Bereich auch künftig anreizt. Verbote dagegen sind nicht das Mittel unserer Wahl.“

