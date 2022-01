von Yvonne Würth

Die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft (KFD) Eberfingen trafen sich zur Hauptversammlung in der Kirche St. Peter und Paul Eberfingen. Auf der Tagesordnung stand eine Ehrung, außerdem wurden zwei Frauen aufgenommen sowie eine Beisitzerin gewählt.

Der Gottesdienst im Vorfeld der Hauptversammlung mit Pfarrer Karl-Michael Klotz wurde musikalisch umrahmt vom Chörle unter Leitung von Manuela Rendler, gedacht wurde den verstorbenen Mitgliedern der Frauengemeinschaft KFD Eberfingen Olga Rutschmann, Theresia Armbruster und Maria-Anna Teufel.

Wie die Vorsitzende Nicole Jehle in der Pressemitteilung informiert, hatte Schriftführerin Marlies Löhle über zwei Jahre berichtet: „Sehr aktiv war für uns das Jahr 2019, in dem wir im Juli unser 25-jähriges Jubiläum feiern durften.“

Während der Pandemie hatten sich die Frauen einiges ausgedacht, um den Kontakt untereinander aufrecht zu erhalten, ohne sich jedoch zu Nahe zu kommen: „Wir Frauen waren mit Abstand aktiv: Friedhofspflege, kleine Aufmerksamkeiten – wie eine Sonnenblume im Topf – vor die Tür gestellt. Haben eine kleine Oase am Talbach zum Wassertreten eingerichtet, wo jede Frau zu der ihr möglichen Zeit hingehen konnte. Auch ist ein neues Kochbuch mit Rezepten aus Eberfinger Küchen und Backstuben entstanden, welches wir neben Socken und anderem während des Lockdowns kontaktlos verkauft haben.“ Im Bericht von Kassiererin Silvia Böhler wurde deutlich, wie spendenfreudig die Eberfinger KFD ist.

Ehrungen

2019 konnten 22 Gründungsmitglieder anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der KFD Eberfingen geehrt werden. Maria Würth wurde in der Hauptversammlung nun ebenfalls zum Ehrenmitglied ernannt. Seit 25 Jahren ist sie aktiv, zum Dank erhielt sie ein Engelbild, gefertigt vom Holzbildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen: „Du bist neben den vielen Dingen, die bei uns sowieso laufen, auf zwei ganz wichtigen Feldern sehr aktiv“, lobte die Vorsitzende Nicole Jehle. Die Sportlehrerin und Übungsleiterin Maria Würth sei im Dorf und darüber hinaus als „d-Mary vum Sport“ bekannt, außerdem hat sie einen großen Anteil daran, dass so viele junge Frauen begeistert dem Verein beitreten: „Du bist quasi unser Fasnachts-Aushängeschild. Dein Name bürgt für Qualität bei Ideen, der Umsetzung der verschiedenen Fasnachtsmottos oder der Choreographie bei den vielen Tänzen, die du mit großer Geduld mit uns einstudierst.“

