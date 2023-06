Drei Apotheken im Landkreis Waldshut hatten am bundesweiten Protesttag im Rahmen des Notdienstes geöffnet. Dazu gehörte auch die Schloss-Apotheke Stühlingen, die sich aber ebenso wie die Sonnenapotheke Wutöschingen am bundesweiten Protest beteiligt hatte.

Die Apotheken In den Apotheken von Bernd Vollminghoff in Stühlingen und Wutöschingen arbeiten 20 Mitarbeiter. Die Schloss-Apotheke Stühlingen wird dieses Jahr 200 Jahre alt, Familie Vollminghoff betreibt sie seit 1930 in der dritten Generation. Apotheker Bernd Vollminghoff ist seit 2004 Inhaber der Schloss-Apotheke Stühlingen und betreibt seit 2014 gemeinsam mit Ralf Oehler die Sonnenapotheke Wutöschingen als OHG.

Am Mittwoch herrscht reger Betrieb in Stühlingen, trotz des Notdienstes. Peter Verones aus Klettgau-Erzingen ist mit seiner Tochter auf dem Rückweg von einer Operation. Er war auf den Notdienst angewiesen, um Schmerzmittel zu besorgen. Er befürwortet die Protestaktion: „Unser Gesundheitssystem hinkt im Allgemeinen. Es wird einfach an falscher Stelle zu viel Geld ausgegeben. Es sind einfach zu viele Häuptlinge unterwegs sind und zu wenig Indianer.“

Apotheker Bernd Vollminghoff nennt mehrere Gründe für die Teilnahme an der Protestaktion. Ein Grund sei die Abhängigkeit von den oftmals günstig in Asien produzierten Wirkstoffen. „Wir haben in Stühlingen so um die 200 „Defekte“ (nicht lieferbare verschreibungspflichtige Arzneimittel), in Wutöschingen sind es sogar noch mehr“, erzählt Volminghof.

Apotheker Bernd Vollminghoff und sein Apothekenteam aus Stühlingen (Bild) und Wutöschingen hat sich gestern beim bundesweiten Protest beteiligt. | Bild: Yvonne Würth

Wenn ein verschreibungspflichtiges Medikament nichts lieferbar ist, müsse es durch eine Kennziffer belegt werden, war immer ein Risiko sei.

„Wenn man etwas falsch beliefert, gibt es eine Retaxation, das bedeutet, die Krankenkasse zahlt nichts. Und falsch beliefern heißt es schon, wenn die Dosierung fehlt. Das war früher nicht so.“ Zudem bemängelte er das fehlende Vertrauen in die Arbeit der Apotheker, wie etwa von den Krankenkassen.

Die Schloss-Apotheke Stühlingen besteht seit 200 Jahren und wird seit 1930 von der Familie in der dritten Generation betrieben. | Bild: Yvonne Würth

„Wir sind schon abhängig von der Verschreibungspflicht, auf dem Land macht das mindestens 75 Prozent aus, sonst bräuchte man keine Apotheke.“ Vor einigen Jahren seien es noch 22.500 Apotheken in Deutschland gewesen, inzwischen sind es nur noch 18.000. Sein Filialleiter Francesco Petrosino (Sonnenapotheke Wutöschingen) und seine Mitarbeiter bekämen von ihm als Arbeitgeber eine hohe Wertschätzung: „Es gibt auch Kollegen, die zumachen müssen. Ich habe gelesen, auf dem Land einen Filialleiter zu finden, sei wie ein 6er im Lotto.“ Er begrüßt die bundesweite Protestaktion: „Ein Protest ist jetzt schon gut, die Patienten sehen das oft nicht so, die meisten verstehen es nicht, weil die Hintergründe sehr komplex sind“, bilanziert er.

