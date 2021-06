von Yvonne Würth

Kapuziner in der heutigen Zeit

Nach der Hochphase in den 1960er Jahren gibt es nicht mehr so viel Nachwuchs bei den Kapuzinern. Aktuell gibt es keinen Postulanten, dafür drei Novizen in Italien, und es gibt Interessenten, die im Gespräch sind. Während Corona ist die Nachfrage eher gebremst. „Auch für uns verändern sich Dinge, aber es ist schon so, dass wir auch gute Leute haben, die sich interessieren für unser Leben. Wenn ich in die Riege unserer jüngeren Mitbrüder schaue, dann bin ich immer sehr froh, denn wir sind alle unterschiedlich, hätten vielleicht in anderen Lebensformen gar nichts miteinander zu tun, aber ich merke, es sind alles Leute, mit denen kann man ganz gut arbeiten, leben und als Gemeinschaft unterwegs sein kann.“

Bruder Thomas Schied (47 Jahre) lebt seit August 2020 im Kloster Stühlingen und begleitet junge Männer während des Postulats in Stühlingen. Als Priester und Geistlicher Begleiter steht er gerne für seelsorgerische Gespräche und Geistliche Begleitung zur Verfügung. | Bild: Yvonne Würth

Die Franziskanischen Werte

Bruder Thomas nennt die Franziskanischen Werte, die in Stühlingen gelebt werden und sehr bewusst gestaltet werden: „Die Liebe zur Schöpfung, die Nähe, bei uns haben immer ein paar Tiere Platz, bei uns spielt der Garten eine Rolle. Auch mit dem Franziskanischen Aspekt, dass es nicht nur nach Produktivität geht, natürlich wollen wir aus unserem Garten etwas herausbekommen zum Leben, aber es ist nicht nur das. Der Garten darf ein Stück weit auch sein, was er ist. Also wenn ich Rasen mähe, die großen Grasflächen, die wir haben, dann bleibt da an den Ecken der Klee stehen und wird nicht abgemäht, als kleines Beispiel, dass es ein anderer Ansatz ist, wie nur eine gewinnorientierte Nutzung des Gartens ist. Das merkt man ja auch, wenn man zu uns kommt, da darf manches auch mal so sein, dass es nicht perfekt ist.“

Die Klostergemeinschaft Stühlingen besteht aus vier Kapuzinerbrüdern und zwei Schwestern der Franziskanerinnen von Reute in geschwisterlicher Gemeinschaft. Von links: Bruder Jürgen Meyer, Bruder Stephan Schweitzer, Bruder Thomas Schied, Schwester Hedwig Ballreich, Schwester Sonja Hipp, Bruder Harald Weber (Klosterleitung). | Bild: Yvonne Würth

Die Ausbildung zum Kapuziner

Die Ausbildung eines Kapuziners gliedert sich in verschiedene Stufen. Nach dem ersten Interesse nimmt der Kandidat Kontakt auf, wenn er so etwas wie eine Berufung spürt. Wenn es ernster wird, wird es offiziell: „Die erste Stufe, wenn jemand mit dem Koffer kommt und einzieht, dann ist das das Postulat. Derjenige nennt sich dann Postulant (von lateinisch: etwas erbitten). Er ist in einer Phase, wo er um Aufnahme bittet. Der Postulant lebt einerseits schon mit, ist aber noch kein Bruder. Er kann jederzeit gehen. Er ist mehr als Gast, es gibt verschiedene Rechte und Pflichten, aber er ist noch kein Bruder.“

Kloster Stühlingen 111 Ordensbrüder leben in der Deutschen Kapuzinerprovinz, zu der zwölf Konvente in Deutschland und in den Niederlanden gehören. Weltweit sind es 10.500 Kapuziner. Stühlingen wird als „Kloster zum Mitleben“ auf der Homepage der Deutschen Kapuzinerprovinz als eines von drei markanten Orten neben Altötting (Deutschlands größter Wallfahrtsort) und das Citykloster in Frankfurt am Main genannt. In Münster in Westfalen ist der Sitz der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Kapuziner. Als gemischtes Kloster, in dem Kapuzinerbrüder und Franziskanerinnen von Reute geschwisterlich zusammenleben, stellt Stühlingen außerdem eine Besonderheit dar. Der Kontakt ist möglich über das Internet (www.kloster-stuehlingen.de).

Nach dieser ersten Phase, die zwischen einem halben und einem dreiviertel Jahr dauert und die neu in Stühlingen eingerichtet wurde, ist die zweite Phase die des Noviziats: „Das Noviziat dauert ungefähr ein Jahr und findet derzeit bei uns in Italien statt, da arbeiten wir mit anderen Provinzen zusammen in Camarino in einem sehr alten Kloster, unglaublich romantisch, sehr italienisch. Nach dem Noviziat kann man zum ersten Mal ein Versprechen ablegen. Aber auf Zeit, nicht für immer, auf mehrere Jahre (drei Jahre) Dieses zeitliche Versprechen wird in der Regel noch einmal wiederholt (zwei Jahre), so dass man dann insgesamt ein paar Jahre hinter sich hat, bis man die Entscheidung und das Gelübde auf Lebenszeit ablegt, sich an den Orden bindet und das Ordensversprechen auf Lebenszeit ablegt.“ Im Rahmen der Ordensausbildung besteht die Möglichkeit zu studieren, manche machen eine Berufsausbildung.

Als Teil der Schöpfung gehören Tiere zum Leben im Kloster Stühlingen dazu. Die Laufenten fühlen sich dort wohl. | Bild: Yvonne Würth

Entscheidungsfindung

Während der Stufen in den verschiedenen Orten arbeitet der künftige Kapuziner an sich. Neben den Einführungen zum Beten, zu den Aufgaben im Kloster, gehe es darum, sich auszuprobieren und kennenzulernen während des Mitlebens. Die Entscheidungsfindung bedeutet, sich der Frage zu stellen: „Was zieht mich an, wieso will ich das werden? Kann ich das werden, bin ich geeignet dazu, ist das die Gemeinschaft, die ich mir vorstellen kann?“ Wie Bruder Thomas betont: „Wenn nach dieser Phase oder später jemand sagt, das ist nicht mein Weg – dann ist das kein Scheitern, dieses Postulat, sondern dann ist es durchaus ein Erfolg. Weil jemand zu einer Klärung gekommen ist.“

Er nennt als wichtiges Kriterium, welches ihm selbst immer geholfen habe, auf seinen eigenen Weg zu schauen, die Freiheit: „Macht mich das freier? In meiner Persönlichkeit? Macht mich das froh, gelassener? Oder werde ich enger, muss ich die Zügel anziehen? Das sind für mich die Kennzeichen. Ohne zu sagen, ja, du bist berufen oder nicht, da bin ich sehr zurückhaltend.“

Wichtig sei, dass es einen religiösen Kern gibt: „Die spannende Frage ist, was zieht mich, warum mache ich das. Es macht mich manchmal sprachlos, denn da ist was in mein Leben gekommen, das ich gar nicht gesucht habe, da habe ich eine Sehnsucht entdeckt. Die Sehnsucht nach Gott, auch unter der Voraussetzung, dass Gott irgendwie so ein Geheimnis bleibt. Wenn jemand käme und hat alle Antworten, dann wäre ich irgendwie skeptisch. Das geht mir zu schnell. Da ist mir lieber, da kommt jemand, der sagt, ich spüre was und würde gerne dran bleiben und suchen.“ Die Gelübde Ehelosigkeit, Gehorsam und Armut sind Herausforderungen, es bleibt eine Offenheit, um für die Gottsuche lebendig zu bleiben.