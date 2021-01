von Stefan Limberger-Andris

Die Idee ist bestechend, auch wenn sie nicht in Wutach das Licht der Welt erblickte. Die stundenweise Vermietung des Skilifts Auf Sandern bei Ewattingen entwickelt sich zum Renner in der Region. Jochen Müller, Vorsitzender des Skiclub Ewattingen, zeigt sich im Gespräch hocherfreut, zumal der Verein nicht mit einer derartigen Nachfrage gerechnet hat.

50 Euro je Stunde Wintervergnügen am Skihang Auf Sandern – für die skifahrenden Mitglieder eines fünfköpfigen Haushalts ein Schnäppchen, möchte man sagen. Jochen Müller: An den Skiliften Herrischried werden seit Anfang Januar beispielsweise 150 Euro je Stunde fällig, an den Schneebergliften Waldau in Langenordnach bei Titisee-Neustadt seit 8. Januar ebenfalls 150 Euro je Stunde verlangt. Fairerweise muss Jochen Müller zugeben: Der Skihang Auf Sandern sei mit rund 200 Pistenmetern recht kurz. Immerhin seien durch den Nutzungsbetrag die Betriebskosten gedeckt, ein kleines Plus fließe in die Vereinskasse.

Es wäre schade gewesen, den Skilift in diesen Tagen nicht in Betrieb zu nehmen, denn nach drei Wintern ohne nennenswerten Schneefall sei man in diesem Jahr ordentlich bedient, so Jochen Müller. Auf der Basis eines Hygienekonzepts, das von der Gemeindeverwaltung gutgeheißen worden sei, habe man den Betrieb der Anlage nahe Ewattingen aufnehmen können. Die Regeln des Hygienekonzepts basieren auf den Vorgaben der Corona-Verordnung.

Vorbild in Herrischried

Der Skiclub Ewattingen sei mit der Idee, den Skilift stundenweise zu vermieten, dem Vorbild der Skilift GmbH Herrischried gefolgt, erläuterte Jochen Müller. Zwar sei die ganze Geschichte anfangs etwas schleppend angelaufen, doch nach internem Start mit Vereinsmitgliedern sei die Nachfrage seit dieser Woche regional durch die Decke gegangen. Jochen Müller führt Skibegeisterte aus Bonndorf, Stühlingen, Grafenhausen und Blumberg auf, die bereits stundenweise die Anlage angemietet haben.

Allerdings habe man auf das Angebot des Flutlichtfahrens in den frühen Abendstunden verzichtet, da ohne triftigen Grund ein Aufenthalt im Freien ab 20 Uhr ohnehin nicht erlaubt ist. Angemietet werden kann der Skilift an Freitag Nachmittagen sowie samstags und sonntags jeweils ab 9 Uhr für eine Stunde. Danach ist eine viertelstündige Pause vorgesehen, um Begegnungen aufeinanderfolgender Gruppen zu vermeiden und die Liftanlage zu säubern, erläutert Jochen Müller.

Dadurch lasse sich an den Wochenenden täglich bis zu sechs Haushalte das Schneevergnügen ermöglichen, an den Freitagen drei bis vier. Betreut und kontrolliert werden die Skibegeisterten durch drei Ehrenamtliche des Skiclubs. Freitags werde eine Schicht gefahren, an den Wochenenden täglich zwei Schichten.

Eine 4,5 und eine ein Kilometer lange Skilanglaufloipe wurden durch den Skiclub Ewattingen präpariert. | Bild: Skiclub Ewattingen

Die Ehrenamtlichen kontrollieren die Einhaltung der Hygienevorschriften sowie erfassen und gleichen die persönlichen Angaben mit vorzulegenden Personalausweisen der Skiliftnutzer ab, versichert Jochen Müller weiter. Geparkt werden könne unterhalb des Lifthäusles auf zwei für die Wintersportler reservierten Flächen direkt an der L 171.

Der Skiclub Ewattingen hat neben dem Skihang auch noch zwei Skilanglaufstrecken im Angebot: Eine 4,5 Kilometer sowie eine etwa ein Kilometer lange Rundloipe bei Ewattingen. Mit dem neuen Pistenfahrzeug sei ein Spuren auch bei geringeren Schneehöhen möglich. Das Pistenfahrzeug habe sich also bereits in diesem Winter bewährt.