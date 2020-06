von Yvonne Würth

Fronleichnam, eines der Hochfeste der katholischen Kirche, wird dieses Jahr während der Corona-Pandemie auch im Wutachtal etwas anders als gewohnt gefeiert. Trotz des Verzichts auf die Prozessionen finden Gottesdienste statt, außerdem haben sich die engagierten Gemeindeteams einiges einfallen lassen.

Fotoausstellung in Eggingen: Die drei neu gewählten Pfarrgemeinderäte aus Eggingen Sandra Zyska, Manuela Koblbauer und Matthias Beil konnten Reinhard Limberger für eine Foto-Ausstellung gewinnen. „Fronleichnam 2020 – einmal anders“, unter diesem Titel sind vom 11. Juni bis 28. Juni in der Kirche St. Gallus Eggingen täglich von acht bis 20 Uhr Bilder der Blumenteppiche der vergangenen Fronleichnamsfeiern ausgestellt.

Anstatt der mit frischen Blumen geschmückten Teppiche der vier Freiluftaltäre anlässlich Fronleichnam gibt es dieses Jahr in der Kirche St. Gallus Eggingen neben dem Gottesdienst eine Fotoausstellung. Fotograf Reinhard Limberger stellt in der Zeit vom 11. bis 28. Juni die schönsten Bilder der Blumenteppiche in Eggingen aus den vergangenen Jahren aus. Die Kirche ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. | Bild: Yvonne Würth

Reinhard Limberger fotografiert bereits seit Jahrzehnten mit geübtem Blick die Geschehnisse in und um Eggingen und begeisterte bei seinen Ausstellungen, unter anderem bei den 3. und 7. Egginger Kunsttagen 2004 und 2016.

Mosaik-Blumenteppich in Eberfingen: Nicole Jehle, neu gewählte Pfarrgemeinderätin, stellt in einer Pressemitteilung die alternative Idee für einen Blumenteppich vor, welche konform mit den Corona-Auflagen durchführbar ist: „In Kleingruppen werden Kinder und Jugendliche Motive auf Karton gestalten. Diese werden dann am frühen Morgen von einigen wie ein Mosaik zusammengelegt.“ Die Organisation liegt in den Händen von Messnerin Barbara Maier. Zum Thema „In den Händen Gottes geborgen sein“ findet der Gottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul Eberfingen um 10.15 Uhr statt unter den gebotenen Auflagen statt.

Zentraler Gottesdienst: In der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen war bereits im Vorfeld für Fronleichnam ein zentraler Gottesdienst in Schwerzen eingeplant gewesen, der nun aufgrund der Größe stattdessen in Erzingen stattfindet, hier haben über 100 Kirchenbesucher genügend Platz auf den 600 Sitzplätzen. Die drei Hauptamtlichen Vikar Stefan Jaskolla, Gemeindereferentin Marita Durek und Pastoralreferent Fraunz-Josef Günther gestalten den pastoralen Alltag zusammen mit den Ehrenamtlichen. Dennoch liegt die Hauptlast, die Durchführung der Gottesdienste seit dem 20.Oktober 2019, allein auf Vikar Stefan Jaskolla.

Fronleichnam Das Fronleichnamsfest (lateinisch für Fest des heiligsten Leibes und Blutes Christi) ist ein katholisches Hochfest, mit dem die Gegenwart Jesu Christi im Sakrament der Eucharistie gefeiert wird. An die heilige Messe schließt sich in der Regel die Prozession an, bei der die Gläubigen die vom Priester oder Diakon getragene Monstranz mit dem Allerheiligsten (einer konsekrierten Hostie) unter Gebet und Gesang durch die Straßen begleiten. Die Monstranz wird dabei von einem „Himmel“ genannten Stoffbaldachin beschirmt. Mit einer Statio an bis zu vier Außenaltären (Segensaltären) werden Elemente eines Flurumgangs aufgenommen; bei jeder Statio wird ein Abschnitt aus dem Evangelium vorgetragen, es werden Fürbitten gesprochen und der sakramentale Segen in alle Himmelsrichtungen, über den Ort und die Flur erteilt.