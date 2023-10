Wutach – Tristan Dellers steht am Ende eines Waldwegs im Gewann Molchteich, hinter ihm Weiden und jede Menge niedriges Gehölz. „Wenn man das Biotop, oder das, was noch von ihm übrig ist, derzeit aufsucht, kommt man nicht auf die Idee, dass sich dort einige Monate im Jahr ein Teich befindet.“ Allerdings gibt der Gemeindeförster zu, sei es bereits ein weitgehend verlandetes Gewässer. In einer Biotopkartierung von 2010 ist gar nur noch die Rede von einem Schlammbecken auf acht Quadratmetern die Rede, vom Schwarzwild zum Suhlen genutzt.

Ihm liege eine Revitalisierung dieses ehemaligen Biotops seit Langem am Herzen, so Tristan Dellers. Den Impuls, aus den Biotopfragmenten wieder einen richtigen Teich zu machen, habe letztlich der Ewattinger Alexander Färber gegeben. Am Freitag/Samstag, 20./21. Oktober, soll es soweit sein. In feuchten Jahren findet sich bis Juli noch Wasser auf der Fläche, in trockenen bis Mai. Der Molchteich am Rande der Wutacher Kiesgrube sei besonders, weil er ausschließlich aus Regen- und Schneeschmelzwasser gespeist wird und keinen Zu- oder Abfluss hat. Denn, auf der Hochfläche gebe es keine Quellen, weiß Tristan Dellers.

Unterstützung für das Projekt

Eine Hand voll Helfer werden Tristan Dellers bei dem Projekt unterstützen. Zunächst sollen die Randbereiche ausgeschnitten werden, damit der Teich später rundum begangen werden kann. Am zweiten Tag werden die Weiden gefällt, das Gestrüpp entfernt.

Beim Baggereinsatz werden schließlich Wurzelstümpfe entfernt, der Teich auf eine Maximaltiefe von 80 Zentimetern vertieft. „Das reicht“, meint Tristan Dellers und merkt an, dass man „bei dieser Arbeit verflixt vorsichtig sein muss, um nicht die stauende Schicht, vermutlich Ton, zu verletzen“, die er unter dem ansonsten kiesigen Boden vermutet.

Ziel sei es, dem Teich „nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Licht zu geben“, um der Fauna, die sich dort hoffentlich ansiedeln werde, beste Startmöglichkeiten zu geben. Deswegen werde auch am Südufer der Waldbestand etwas aufgelichtet. Tristan Dellers rechnet mit einem fünf- bis achtjährigen Pflegezyklus, um den Teich offen zu halten. Ansonsten wachse dieser wieder zu. Nach dem Baggereinsatz werde der Boden auf der kleinen Fläche ziemlich aufgewühlt aussehen, vermutet der Gemeindeförster. Aber – „bereits im kommenden Jahr wird es hier vor Leben wimmeln“. Finanziert wird der Einsatz vorerst über den Forsthaushalt der Gemeinde. Es werde allerdings Zuschüsse geben, so Tristan Dellers. Die Revitalisierung des Molchteils sei Teil des Landesprojekts 220 Amphibiengewässer und eine von vier im Landkreis geplante Maßnahme.