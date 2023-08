Die beiden Komitees zur Städtepartnerschaft Stühlingen-Bellême trafen sich im großen Saal bei Komitee-Mitglied Jeannette Gubler in Stühlingen-Wangen zur Jahressitzung. Von jeder Seite waren acht Vertreter dabei, darunter auch Bürgermeister Joachim Burger, der eigens seinen Urlaub dafür unterbrochen hatte. Sandra Fechtig übersetzte in den beiden Sprachen, denn nur die wenigsten Komitee-Teilnehmer sind beider Sprachen mächtig.

Viele Vorschläge

Neben dem sehr zufriedenen Rückblick zur Stühlinger Fasnacht im März 2023 in Bellême stand die Planung von gemeinsamen Terminen im Vordergrund. Zu den Hauptterminen gehören die Fasnacht und die Feiern anlässlich 45 Jahre deutsch-französischer Freundschaft im Jahr 2025. Da die Begegnungen zwischen Stühlingern und Bellemois aller Alters- und Gesellschaftsschichten im Vordergrund stehen, gab es viele Vorschläge.

Darunter ein Sportwochenende mit unterschiedlichen Sportarten im halbstündigen Spiel, ein Imkertreffen, auch beide Handels- und Gewerbevereine bekundeten ihr Interesse. Ebenfalls geeignet sind die Veranstaltungen rund um 500 Jahre Ausbruch des Bauernkriegs 2024.

Am kommenden Wochenende findet in Bellême ein Forum der Vereine statt, wo sich das Komitee präsentieren wird und die Fasnacht vorstellen wird, die in Frankreich unbekannt sei. Ideen für historische Besichtigungsmöglichkeiten in Bellême und der weiteren Region werden gerade gesammelt. Nach der diesjährigen Fasnacht in Bellême gab es viele Interessierte an der Städtepartnerschaft, sie sollen angeschrieben werden für die kommenden Termine.

Schüleraustausch: Mit den Lehrerinnen Helena Petker und Ulrike Bennett trafen sich elf deutsche und zehn französische 13- und 14-jährige Schüler unter dem Motto „Gesund leben“ im März und Mai zum Schüleraustausch. Vor allem die gemeinsamen Spiele und das gemeinsame Kochen seien gut angekommen. Zu den Höhepunkten in Deutschland zählten der Besuch im Europa-Park Rust und die Eselwanderung sowie in Frankreich das Einkaufen, das Lasertag-Spiel und der Hochseilgarten. Künftig soll der Schüleraustausch alle zwei Jahre stattfinden mit zwei Klassenstufen. Sandra Fechtig konnte im Namen des Partnerschaftskomitees bei der Abschlussfeier der Realschule Stühlingen an die beiden Schüler Ben Löhle und Carina Probst Preise für die besten Leistungen im Fach Französisch übergeben.

Mit den Lehrerinnen Helena Petker und Ulrike Bennett trafen sich elf deutsche und zehn französische 13- und 14-jährige Schüler unter dem Motto „Gesund leben“ im März und Mai zum Schüleraustausch. Vor allem die gemeinsamen Spiele und das gemeinsame Kochen seien gut angekommen. Zu den Höhepunkten in Deutschland zählten der Besuch im Europa-Park Rust und die Eselwanderung sowie in Frankreich das Einkaufen, das Lasertag-Spiel und der Hochseilgarten. Künftig soll der Schüleraustausch alle zwei Jahre stattfinden mit zwei Klassenstufen. Sandra Fechtig konnte im Namen des Partnerschaftskomitees bei der Abschlussfeier der Realschule Stühlingen an die beiden Schüler Ben Löhle und Carina Probst Preise für die besten Leistungen im Fach Französisch übergeben. Fasnacht in Stühlingen und Bellême : Im Rückblick der gemeinsamen Fasnacht in Bellême im März 2023 zeigten sich beide Komitees sehr zufrieden. Vor allem die Musik fand großen Anklang, auch das Budget konnte mehr als ausgeglichen werden. Eingeladen wurden die Bellemois zum Schlüchttal-Narrentreffen Bettmaringen 2024 und zur 50-Jahres-Feier des Narrenvereins Weizen 2025. Die nächste gemeinsame Fasnacht in Bellême soll nach der Corona-Verschiebung wieder in den 2er- und 7er-Jahren gefeiert werden, also 2027.

Im Rückblick der gemeinsamen Fasnacht in Bellême im März 2023 zeigten sich beide Komitees sehr zufrieden. Vor allem die Musik fand großen Anklang, auch das Budget konnte mehr als ausgeglichen werden. Eingeladen wurden die Bellemois zum Schlüchttal-Narrentreffen Bettmaringen 2024 und zur 50-Jahres-Feier des Narrenvereins Weizen 2025. Die nächste gemeinsame Fasnacht in Bellême soll nach der Corona-Verschiebung wieder in den 2er- und 7er-Jahren gefeiert werden, also 2027. 45 Jahre deutsch-französische Freundschaft 2025: Da die Franzosen für die nächsten beiden Fasnachten in Stühlingen eingeladen wurden, wurde beschlossen, die Feiern anlässlich der 45-jährigen deutsch-französischen Freundschaft in Bellême auszurichten. Für das Unterhaltungsprogramm sollen beide Länder etwas beitragen. Der Ort sei zwar noch nicht in Stein gemeißelt, da Gilles Pelletier es erst mit allen absprechen möchte, er hält es aber für sehr wahrscheinlich.

Im Anschluss an die nachmittägliche Sitzung wurde miteinander angestoßen und beim gemeinsamen Abendessen gefeiert. Am Sonntag besichtigten die Komitee-Mitglieder die Brauerei Rothaus und hatten sich eigentlich auf den Auftritt der Mühlbach-Musikanten dort gefreut, der wegen des Wetters leider abgesagt worden war.