von Yvonne Würth

Der modische Blick zurück: Am Samstag, 9. Oktober, kommen „Sissis Erben“ aus Villingen zu Besuch, um in historischen Gewändern durch Schür und Schürgarten des Schwarzwaldvereins Stühlingen in der Eberfingerstraße 3 zu flanieren und von der Mode der damaligen Zeit zu erzählen. Welche Rolle das Korsett früher gespielt hatte, und wie es auch heute als modisches Accessoire wieder verstärkt genutzt wird, wird Thema eines unterhaltsamen Vortrags von Petra Haller sein, der Gründerin von „Sissis Erben“.

Dabei räumt sie auch mit alten Vorurteilen auf wie dem, dass man in einem Korsett ständig in Ohnmacht fällt oder in einer Tournüre nicht sitzen kann. Die Schür ist von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet, der Vortrag beginnt um 17.30 Uhr, eine Anmeldung ist nötig unter Telefon 07744/5629, es gelten die 3G.