von Stefan Limberger-Andris

Es ist beinahe wie überall in den kommunalen Wäldern im Umland – Sturmereignisse, trockene Sommer und eine einhergehende Käferkalamität dominieren die Bewirtschaftung in kommunalen Wäldern, drücken Betriebsergebnisse in tiefrote Zahlen. In Wutach glimmt zumindest ein Silberstreif über den Wipfeln: Die Gemeinde rechnet 2020 lediglich mit einem kleinen Defizit von rund 21.000 Euro.

Gemeindeförster Tristan Dellers verdeutlichte dem Ratsgremium in seinen Ausführungen zum vorläufigen Ergebnis eines zu Ende gehenden Wirtschaftsjahr jedoch: Mit 4760 Festmeter zufälliger Nutzung (Sturm- und Käferholz, Schneebruch, Pilze) und 1290 Festmeter planmäßigem Einschlag sei man weit weg von einer geordneten Waldbewirtschaftung. Die schrotschussartig verteilten Käfernester im Gemeindewald hatten die Aufarbeitung nicht unbedingt erleichtert.

Durch Holzlagerung im Nasslager, das mittlerweile verkauft ist, habe die Gemeinde von einem leichten Preisanstieg am Markt profitieren können. Der Holzmarkt 2021 bleibe jedoch unsicher, ein Sturmereignis im Schwarzwald reiche aus, die Karten neu zu mischen. Hohe Planungsunsicherheit bei Holzerntekosten und Erlösen (siehe Infobox) herrsche demnach auch im Gemeindewald.

Rezept für stabileren Gemeindewald

Tristan Dellers möchte 2021 bei der Baumartenwahl zur Begründung neuer Kulturen auf den Kalamitätsflächen ein Augenmerk auf ökonomische Aspekte und Klimastabilität werfen. Leistungsstarke Fremdländer wie Schwarzkiefer und Eichentrupps sind sein Rezept für einen stabileren Gemeindewald. Auf 4,7 Hektar soll Kultursicherung erfolgen. Summa summarum sind für Kulturen Investitionen von 18.500 Euro vorgesehen. Für Unterhaltung und Instandsetzung von Waldwegen, ein Dauerbrennerthema, sind 15.000 Euro vorgesehen. Ein im Bewirtschaftungsjahr 2021 kalkuliertes Minus von 18.800 Euro werfe die Frage auf, ob sich die Gemeinde Gedanken machen sollte über geänderte Waldbewirtschaftungskonzepte, meinte Gemeinderat Wolfgang Dornfeld (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach, UWW), etwa mehr aus der Bewirtschaftung herausgenommene Bannwaldflächen in extremen Hanglagen. Frank Grieshaber (UWW) hofft auf mehr als eine Schwarze Null, 2020 läuft es wohl auf ein Minus von 21.000 Euro heraus.

Bewirtschaftungsplan 21 Geplanter Holzeinschlag: 5650 Festmeter (2770 Festmeter motormanuell, 2480 Festmeter Vollernter, 400 Festmeter Selbstwerberholz)

Die Gemeinde Wutach kämpfe weiter um ihren Wald, andere Kommunen haben bereits aufgegeben mit Blick auf die Käferkalamität, umschrieb Bürgermeister Christian Mauch die Lage. Die Schwarze Null, wie er das kleine Defizit umschrieb, bedeute einen gewissen Erfolg. 2020 profitiere Wutach noch von einem Bundeszuschuss zur Förderung der Waldbewirtschaftung von 74.000 Euro. Dieser sei nicht ins Betriebsergebnis eingerechnet.

Zweifel am Nutzen

Differenzierter sieht Christian Mauch eine Diskussion um geänderte Betriebskonzepte. Er zweifele am Nutzen für die Gemeinde. Auch aus der Bewirtschaftung genommene Waldflächen kosten Geld für Bereitstellung des Forstpersonals, Wegeunterhaltung und Verkehrssicherheit. Er sei jedoch bereit, im Gremium über das Thema zu diskutieren.

Seit dem Forstwirtschaftsjahr 2015 nehmen die zufälligen Nutzungen (Käferbefall, Sturm) im Gemeindewald Wutach stark zu. Die planmäßige Nutzung sinkt entsprechend. Wegen der niedrigen Holzpreise, und um den Markt nicht zu überlasten, ist der Gesamteinschlag im Gemeindewald zunehmenden Schwankungen ausgesetzt.