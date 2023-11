Katharina Steiss und Margarete Zolg sind neue Trägerinnen der Ehrenplakette der Stadt Stühlingen. Die beiden Frauen haben in der Einwohnerversammlung im Bürgerhus Schwaningen die Auszeichnung erhalten, nachdem der Gemeinderat dies im Juni auf den Vorschlag des Ortschaftsrates Schwaningen beschlossen hatte.

Seither galt es, Stillschweigen zu wahren, damit die beiden Frauen damit überrascht werden konnten. „Eine Stadt, die wirklich Heimat sein will, braucht Menschen, die sich als Nährboden für ein lebendiges Miteinander verstehen, auch ohne ein Amt inne zu haben oder durch einen Wählerauftrag dazu berufen worden zu sein“, erläuterte Bürgermeister Joachim Burger in seiner Laudatio.

Die Ehrenplakette Die Stadt Stühlingen verleiht seit 1982 die Ehrenplakette. Träger sind neben Margarete Zolg und Katharina Steiss außerdem Willi Graf, Wendelin Braun, Erika Scheuch, Jeannette Gubler, Adelbert Mayer, Robert Schalk, Manfred Stoll, Alfred Isele, Johann Rudolf Otteny, Gerhard Kehl, Helga Kurth, Dr. Günter Kurth, Heinz Roth, Hermann Majocko und Gerhard Blatter, die Ehrenplakette ist auf die Zahl 20 limitiert. Die Ehrenbürger Außerdem können bis zu drei lebende Personen Ehrenbürger der Stadt Stühlingen sein. Diese wurde an Jakob Limberger, Franz Hug, Gustav Häusler, Adolf Amann, Franz Kehl und Fritz Stotmeister verliehen, welche alle verstorben sind, es gibt aktuell keinen Ehrenbürger der Stadt Stühlingen. Verliehen wird diese Ehrung als Dank und Anerkennung an Persönlichkeiten, welche sich um die Stadt Stühlingen und ihre Bürger verdient gemacht haben auf kulturellem, sozialem, sportlichem, wirtschaftlichem oder politischem Gebiet. Entschieden wird darüber in einer nichtöffentlichen Gemeinderatsitzung auf Vorschlag und die Überreichung findet in einem würdigen Rahmen statt.

Darum wurden die Frauen ausgezeichnet

Einsatz für die Gesundheit der Dorfbewohner

Katharina Steiss wurde vom Ortschaftsrat Schwaningen für die Verleihung der Ehrenplakette vorgeschlagen, weil sie sich unermüdlich für die gesundheitlichen Belange der Dorfbewohner einsetze und jederzeit jedermann helfend zur Seite stehe.

„Sie ist im Hospizwesen engagiert und kümmert sich engagiert um das Wohlergehen des älteren Teils unserer Schwaninger Bürger, selbst bei so alltäglichen Dingen wie Einkaufen oder Arztbesuchen“, schrieb Ortsvorsteher Uwe Kredig in seinem Vorschlag an den Gemeinderat. „Schlussendlich soll nicht unerwähnt bleiben, dass sie sich ehrenamtlich um behinderte Menschen im Rahmen von Ausflugsfahrten mit der Caritas kümmert.“

Treibende Kraft in Politik und Gesellschaft

Margarete Zolg war langjährige Vorsitzende des Narrenvereins sowie des Landfrauenvereins und sie war Ortschaftsrätin. Aktuell ist sie noch immer Mitglied im Gemeindeteam der Pfarrgemeinde, sie ist Vorsitzende des Altenwerks und eine der drei Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Stühlingen-Bellême.

„In allen Funktionen war und ist sie eine treibende Kraft, die sich immer in verantwortungsvoller Stelle eingebracht hat“, schrieb Ortsvorsteher Uwe Kredig in seiner Anfrage an den Gemeinderat. „Der Verleihung der Ehrenplakette der Stadt Stühlingen an Frau Margarete Zolg wird aufgrund ihres ehrenamtlichen, freiwilligen Engagements einstimmig zugestimmt“, lautete der Beschluss des Gemeinderates.

Hohes Niveau für Gemeinschaftsleben

Bürgermeister Joachim Burger schloss in seinen Glückwünschen und Dankesworten für beide Geehrten auch die Familien mit ein: „Ohne den notwendigen Rückhalt aus dem familiären Umfeld kann man sicherlich nicht so engagiert sein, wie unsere beiden Geehrten.“

Dass weitere Menschen 2023 in den Genuss dieser besonderen Ehrung kommen dürfen, verriet Bürgermeister Joachim Burger außerdem: „Liebe Gäste, die große Zahl von Menschen, die wir 2023 ehren und auszeichnen durften oder noch dürfen, ist ein eindrucksvoller Beweis für das hohe Niveau des Gemeinschaftslebens in unserer Gemeinde.“