Trauer sei ein Thema, das ihr bei Ereignissen in beruflichen und privaten Begegnungen zunehmend begegnete, erinnert sich Andrea Barth. Über ein Ereignis kam sie in Kontakt mit Ruth Baumgartner von der Außenstelle Bonndorf des Kriseninterventionsteams. Im Gespräch wurde beiden klar: „Es fehlt eine Anlaufstelle, wo Menschen begleitet werden, Trauer zu überwinden sowie Impulse und Anregungen für den Lebensweg danach gefunden werden können. Wir haben uns entschieden, diese Lücke zu schließen.“

So war die Idee des Trauercafés geboren. Seit dem Start belegen die Teilnehmerzahlen der ersten Treffen wie auch Anfragen den Bedarf für dieses Angebot. Das Trauercafé „ist gedacht als Puzzleteil zwischen Phasen des Trauerprozesses und dem Leben danach“, sagt Ruth Baumgartner. Es bietet einen geschützten Raum, in dem man – je nach Phase – schweigen, weinen oder reden kann. Wo man mutlos auch hoffnungsfroh und fröhlich sein darf.

Beide begleiten die Gespräche in der Gruppe, führen bei Bedarf Einzelgespräche. Der Trauerprozess kenne Phasen und Facetten von Gefühlsausdrücken. „Jeder Trauernde, der Hilfe benötigt, darf dieses Angebot wahrnehmen“, so Baumgartner. Ziel ist es, diesem Menschen Raum zu geben, Gedanken und Gefühle zu verarbeiten, schlummernde Ressourcen für das weitere Leben zu entdecken und zu aktivieren.

Andrea Barth und Ruth Baumgartner sehen sich selbst als Zuhörerinnen und Begleiterinnen. Sie geben das Gefühl, für den Trauernden da zu sein. „Wir erteilen keine Ratschläge, wie dieses oder jenes zu lösen ist.“ Im Erzählen liege manches Mal bereits die Lösung. Auch Humor findet sich: „Humor schenkt dem Leben Leichtigkeit“, sagen sie. Es gibt kein vorgefertigtes Schema, mit dem beide für Trauernde da sind, aber einen Rahmen, in dem methodische Bausteine der Gestaltung des Trauercafés dienen können. In kleiner Runde wolle man sich kennenlernen, erzählen sie. Es gehe darum, den Menschen samt Lebensgeschichte zu erfassen, um individuellen und achtsamen Umgang gewährleisten zu können.

Welche Eigenschaften bringen beide mit? „Empathie und ein hohes Maß an Sensibilität sind unabdingbar“, sprudelt es aus beiden unisono hervor. Auch, sich emotional abgrenzen zu können: Mitfühlen ja, aber nicht mitleiden. „Meine eigenen Empfindungen und Gefühle haben in den Prozessen der Trauernden nichts zu suchen, diese halte ich heraus“, so Barth. „Das ist nicht immer einfach und erfordert ein gewisses Training. Aber ohne diese Fähigkeit wäre ein wertschätzendes und zugewandtes Zuhören nicht möglich.“

Die Gespräche in der Gruppe oder unter vier Augen haben durchaus einen therapeutischen Effekt, dennoch leistet das Trauercafé keine therapeutische Arbeit. „Es können hochemotionale, brisante Situationen entstehen, sogenannte Triggermomente, wenn sich beim Erzähler die aktuelle Gefühlslage mit früheren Ereignissen verknüpft.“ Es sei deshalb wichtig, aufmerksam zu bleiben, um die Grenze, bei der Fachleute hinzugezogen werden sollten, zu erspüren.

Das Trauercafé Lebens-Spuren beginnt am ersten Donnerstag eines Monats um 19 Uhr in Hofwies 11 in Schwaningen.