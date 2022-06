von Yvonne Würth

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs Gruppe Oberes Wutachtal feierte ihr 20-jähriges Bestehen im Pfarrsaal Eggingen. Bei Gesang, Flötenspiel, einer festlich gedeckten Kaffeetafel und von Herzen kommenden Geschenken wurde der besondere Zusammenhalt der Frauen deutlich.

Mit den monatlichen Gruppentreffen bietet die Selbsthilfegruppe Menschen, die durch die Krebserkrankung in eine existentielle Krise geraten sind, Stärkung und Halt. „Mit Ihrem Engagement als Team schenken Sie den Betroffenen Kraft, Zuversicht und inspirierende Impulse, um das aus der Bahn geratene Leben neu einzurichten und mit lebensbejahenden Perspektiven zu füllen“, schreibt die Bundesvorsitzende Hedy Kerek-Bodden in ihren Grußworten.

Die Selbsthilfegruppe Die Frauenselbsthilfe nach Krebs Gruppe Oberes Wutachtal ist eine von zwei Gruppen im Landkreis Waldshut und eine von 60 Gruppen des Landesverbands Baden-Württemberg/Bayern. Gegründet wurde die Gruppe am 25. April 2002 mit den Gruppenleiterinnen Veronika Limberger, Gerlinde Maglio und Anita Kramer. Aktuelle Leiterinnen sind Veronika Limberger, Gerda Rebmann und Paula Mockler. Der Kontakt ist möglich per Telefon 07746/1636 und per E-Mail (veronika-limberger@web.de). Der Landesverband bietet zusätzlich zu den Ortsgruppen kostenlose Online-Info-Veranstaltungen (www.frauenselbsthilfe-bw.de) für Krebsbetroffene aus den Bereichen Medizin, Soziales, Ernährung und Sport an.

Rosi Munding vom Landesverband aus Singen und Felicitas Döinghaus aus Waldshut sprachen persönlich ihre Glückwünsche aus. Rosi Munding betonte die Schulungen, denen sich die Gruppenleiterinnen regelmäßig unterziehen, um ihre eigene Kompetenz zu reflektieren und zu erweitern und den betroffenen Frauen eine Anlaufstelle bieten.

Sie feierten das 20-jährige Bestehen der Frauenselbsthilfe nach Krebs Gruppe Oberes Wutachtal (von links): die drei Gruppenleiterinnen Paula Mockler, Gerda Rebmann und Veronika Limberger mit Rosi Munding vom Landesverband. | Bild: Yvonne Würth

Rosi Munding bedankte sich beim Gruppenleitungsteam und freute sich über das neue Laufangebot der Gruppe Oberes Wutachtal seit Januar, neben Bewegung stehen auch hier Gespräche im Mittelpunkt. Zum Turnen lädt Anneliese Mahler. Zudem wurden ein Adventsfenster gestaltet und Sketche für die Monatstreffen eingeübt.

In den vergangenen 20 Jahren konnten zahlreiche Erinnerungen in vielen Ordnern festgehalten werden, gemeinsames Lachen und Trauern gehören mit dazu. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung, in Deutschland erkranken jährlich etwa 60.000 Menschen, darunter ein Prozent Männer.

Veronika Limberger ist Gründungsleiterin der Frauenselbsthilfe nach Krebs Gruppe Oberes Wutachtal. | Bild: Yvonne Würth

„Wir kommen so toll klar, es wirkt sich auf die Gruppe aus, wenn es im Leitungsteam stimmt. Auch wenn ihr es manchmal nicht leicht habt mit meinen Spontan-Ideen“, freute sich die Gründungsleiterin Veronika Limberger. Sie bedankte sich besonders bei den fünf Frauen des bisherigen Leitungsteams mit Anita Kramer und Gerlinde Maglio und des aktuellen Leitungsteams mit Paula Mockler und Gerda Rebmann. Sieben Frauen sind bereits seit 20 Jahren mit dabei, für sie gab es eine bedruckte Tasse zur Erinnerung an die Zeit in der Gemeinschaft während und nach der besiegten Krankheit.

Die Gründungsleiterin Veronika Limberger (rechts) mit den Gründungsmitgliedern der Frauenselbsthilfe nach Krebs Gruppe Oberes Wutachtal im 20. Jahr des Bestehens. | Bild: Yvonne Würth

Der zehnjährige Jonas Rohr hatte Flötenduette zusammen mit seiner Mama Angie Rohr vorgetragen, von Horst und Hildegard Merkel sowie Engeltje van Kreuningen gab es zur Melodie der schwäb‘schen Eisenbahn eine Laudatio auf das Leitungsteam.

Zum Festakt gab es ein Blockflötenduett mit Angie Rohr und Jonas Rohr. | Bild: Yvonne Würth