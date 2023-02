Der neue Vorsitzende des Seniorenkreises St. Fridolin Bettmaringen ist auch gleich der bisherige Amtsinhaber Hans-Rudi Otteny. Eigentlich, so hatte er zu Beginn der Hauptversammlung, die nach zweijähriger Corona-Zwangspause stattfand, betont, dass er sein Amt jetzt in jüngere Hände legen möchte. Es war jedoch in der gut besuchten Runde keine freiwillige Person auszumachen, die ein solches Amt übernehmen würde. Pfarrer Karl Michael Klotz übernahm die Wahlleitung und setzte seine gesamte Redekunst ein, um einen Freiwilligen zu finden, der sich bereit erklärte, das Amt des Vorsitzenden zu übernehmen. Schlussendlich jedoch erklärte sich Hans Rudi Otteny dazu nochmal bereit. Otteny: „Ich möchte auf jeden Fall, dass es weitergeht, aber in zwei Jahren ist definitiv Schluss.“ Einen kleinen Erfolg konnte Pfarrer Klotz dann doch noch verbuchen, für den nach langen Jahren scheidenden stellvertretenden Vorsitzenden Adelbert Mayer konnte Claudia Gantert aus Mauchen gewonnen werden. Sie wird den Vorsitzenden in den kommenden zwei Jahren unterstützen und vielleicht sogar einmal in seine Fußstapfen treten. Als Schriftführerin wurde Claudia Eichhorn aus Mauchen in ihrem Amt bestätigt. Sie hatte dieses Amt bei der Hauptversammlung am 23. Januar 2020 übernommen und konnte, obwohl durch Corona die Zusammenkünfte nur spärlich waren, einige Details doch noch festhalten.

Der bisherige Kassierer Hermann Majocko äußerte zwar die Ansicht, dass der Seniorenkreis keinen Kassierer mehr benötige, da ja die Kasse über die katholische Verrechnungsstelle abgewickelt wird, wurde jedoch von Pfarrer Klotz darauf hingewiesen, dass schlussendlich der Kassierer dafür zuständig wäre, dass das komplizierte Verfahren entsprechend erledigt wird.

Blick auf Termine

Für das kommende Jahr hatte Schriftführerin Claudia Eichhorn bereits einen Termin parat und zwar soll der Josefstag in Wittlekofen am 23. März mit einer Messe, geleitet von Pfarrer Schneider, stattfinden. Claudia Eichhorn bat darum, dass die Senioren aus den einzelnen Gemeinden wie Mauchen, Bettmaringen, Wangen und Wittlekofen zahlreich dabei sind. Festgelegt wurden auch drei Ausfahrten im Jahr. Es gab hier zwar Vorschläge wie eine Schaukäserei im Allgäu oder eine Fahrt nach Lahr, festgelegt haben sich die Senioren noch auf keines der Ziele.