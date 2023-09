Die Lebensgeister mit Musik und Rhythmus zu wecken, dies ist nun mit einem Angebot in der Pflegeeinrichtung In den Brunnenwiesen Stühlingen möglich. Conny Pulito durchläuft aktuell beim Bundesverband Seniorentanz Bremen die Ausbildung zur Erlebnis-Tanz-Tanzleiterin. Dabei können die Tänzer im Sitzen aktiv werden, beim Erlebnis-Tanz steht die Freude zum Leben stets im Vordergrund. Mit vielen Wiederholungen werden beim Tanzen im Sitzen die Hände, Arme, Füße und Beine trainiert.

Auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Senioren können an den einfachen Übungen teilnehmen, denn die Übungsleiterin Conny Pulito passt die Choreografien an die Möglichkeiten der Gruppenteilnehmer an. Die Senioren freuen sich über das wöchentliche Tanzen und geben gerne ihre Musikwünsche an, wie zum Beispiel „Rote Lippen soll man küssen“ von Peter Kraus.

Eine Vielfalt an Tanzformen wird als Gruppe in unterschiedlichen Formationen nach internationaler Musik getanzt. Vom Konzept und Aufbau her ist der Erlebnis-Tanz immer und überall offen für Interessierte, sei es als Single oder als Paar. Vorkenntnisse im Bereich Tanz sind nicht erforderlich, jeder ist eingeladen, mitzumachen. Die Tanzart für die Fläche oder im Sitzen fördert Beweglichkeit, Kondition, Koordination und Konzentration.

Die gesundheitsfördernde Wirkung von Erlebnis-Tanz ist als ganzheitliche Aktivierung anerkannt. Wissenschaftliche Tanzstudien belegen die positiven Auswirkungen des Tanzens. Die Bewegung zur Musik macht zudem Spaß und fördert auch soziale Kontakte. Ab September gibt Conny Pulito auch Kurse außerhalb der Pflegeeinrichtung und freut sich über Anfragen.