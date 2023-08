In Stühlingen gibt es bereits seit 200 Jahren die Schloss-Apotheke, seit 1930 ist sie in der Hand der Familie Vollminghoff. Dieses Jubiläum soll im Oktober gefeiert werden.

Die Geschichte der Apotheke in Stühlingen wurde detailliert festgehalten, unter anderem auch in Gustav Häuslers Heimatbuch „Stühlingen. Vergangenheit und Gegenwart“ von 1966. Der Stühlinger Orts-Chronist Günter Kurth hat außerdem sämtliche Zeitungsberichte aus dem SÜDKURIER aufbewahrt.

Oft bewundert wird das schmiedeeiserne Kunstwerk von den Bewohnern und Touristen in Stühlingen. Das Schild wurde von Wolfgang Knöpfle aus Reckingen gefertigt und vom Apotheker Hans-Georg Vollminghoff 1971 in Auftrag gegeben. | Bild: Yvonne Würth

So kommt die Apotheke in die Stadt

So hatte der Apotheker Johann Jakob Winterhalter aus Villingen bereits im Jahr 1822 zwei Gesuche eingereicht, um in Stühlingen eine Apotheke gründen zu dürfen. Da die nächste Apotheke im damals dreieinhalb Stunden entfernten Schaffhausen war, wurde am 5. Februar 1823 der Bitte durch den Erlass des „Grossherzoglich Badischen Ministeriums des Innern“ der Genehmigung zur Gründung einer Apotheke entsprochen.

Stühlingen war zu jener Zeit Sitz eines Bezirksamtes und Amtsgerichtes und hatte fast 1000 Einwohner. Eröffnet wurde die Apotheke in der heutigen Herrengasse, das Haus Nummer 34 gehörte Johann Martin Meyer und befand sich in günstiger Lage in der Nähe von Rathaus und Marktplatz im „Städtle“ (Altstadt).

Die Stühlinger Altstadt Stühlingens erste urkundliche Erwähnung datiert auf 1120. Im Jahr 1262 wurde dem Ort das Stadtrecht verliehen. Besiedelt war die Gegend aber wohl schon im 6. Jahrhundert, wie Grabungsfunde belegen. Die befestigte Stadt wurde 1499 im Schweizer Krieg gebrandschatzt. Das untere Stadttor brannte 1828 nieder. Das Obere Stadttor musste 1846 dem immer stärkeren Verkehrsaufkommen weichen. Die Herren von Küssenberg, die Grafen von Lupfen, die Pappenheimer und die Fürsten von Fürstenberg hatten über den Ort von 1172 bis 1806 das Sagen. 2012 verkauften die Fürstenberger das Schloss Hohenlupfen an den Landwirt Martin Stamm aus CH-Schleitheim.

1856 wurde die Apotheke ins „Dorf“ (Unterstadt) verlegt, an die damalige Post- und Durchgangsstraße, der heutigen Hauptstraße 10. Das Gebäude wurde 1832 von der Fürstenbergischen Standesherrschaft als Rentamt gebaut.

Das ehemalige Rentamt wurde 1832 von der Fürstenbergischen Standesherrschaft gebaut. Seit 1856 befindet sich die Apotheke hier in der heutigen Hauptstraße 10 in Stühlingen. | Bild: Yvonne Würth

1856 kaufte Friederike Karoline Brunner des Haus. Ihr Ehemann Karl Brunner verstarb an den Folgen der Festungshaft nach seiner Teilnahme an der revolutionären Bewegung 1848 im Alter von 35 Jahren. Bis der Sohn alt genug zur Übernahme war, wurde die Apotheke durch Verwalter betreut.

Apotheker wechselt Besitzer

Doch auch Sohn Otto verstarb im Alter von 35 Jahren und die Witwe verkaufte Apotheke und Realrecht 1887 an den Apotheker Heinrich Fassbender aus Köln. Nach mehr als vier Jahrzehnten erwarb 1930 der Apotheker Ernst Vollminghoff aus Gelsenkirchen die Apotheke.

Hans Matt-Willmatt schreibt anlässlich des 150-jährigen Bestehens in der Apothekerzeitung und im SÜDKURIER: „Aus der wirtschaftlichen Notzeit der ersten Dreißiger Jahre hatte er [Ernst Vollminghoff, Anm.d.Red.] die Apotheke zu einem ihrer Bedeutung für das große Einzugsgebiet entsprechenden leistungsfähigen Betrieb ausgebaut und diesen 1958 durch die Eröffnung einer Drogerie erweitert.“

Apotheker Bernd Vollminghoff betreibt die Schloss-Apotheke Stühlingen bereits seit 19 Jahren in der dritten Generation. | Bild: Yvonne Würth

Nach der Verpachtung an Alfons Jäger übernahm Hans Georg Vollminghoff 1967 die Apotheke. Seit März 2004 ist Apotheker Bernd Vollminghoff Inhaber der Schloss-Apotheke Stühlingen. Zusammen mit Ralph Oehler gründete er eine OHG und eröffnete im November 2014 die Sonnenapotheke in Wutöschingen. Seit 2018 ist er alleiniger Inhaber der Apotheke Wutöschingen, im kommenden Jahr 2024 betreibt er die Schloss-Apotheke Stühlingen seit 20 Jahren.

Das 200-jährige Bestehen soll im Oktober mit besonderen Angeboten gefeiert werden.