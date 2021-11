von Lucia van Kreuningen

Seinen 100. Geburtstag kann heute in Stühlingen-Unterwangen Ernst Gubler in der Ringstraße feiern. Ernst Gubler wurde in Frauenfeld, der Hauptstadt des Kantons Thurgau geboren und ist auch dort aufgewachsen. Nach seiner Realschulzeit in Frauenfeld absolvierte er eine kaufmännische Lehre beim damaligen Konsumverein in seiner Heimatstadt. Nach Beendigung seiner Lehrzeit übernahm er eine Anstellung beim Staat und zwar im Finanzdepartement in Frauenfeld. Auch war und ist Ernst Gubler ein begeisterter Sportler und so zog es ihn mit seinen damals 22 Jahren nach Zürich, wo er ein Jahr lang als Redakteur einer Sportzeitung arbeitete. Viele Jahre trainierte er als Läufer, das auch zusammen mit zwei weiteren Läufern mit denen er jede Woche so etwa 10 bis 20 Kilometer lief.

Weg führte ihn nach Zürich

Doch ein Angebot der Privatklinik Bircher-Binder in Zürich schlug er nicht aus und konnte als Finanzbuchhalter bis zu seiner Pensionierung arbeiten. Diese Arbeit bescherte ihm auch ein ganz besonderes Glück, er traf dort seine zweite Frau Jeanette. Sie hatte sich als Sekretärin beworben und der Funke war gleich übergesprungen. Noch heute betont der Jubilar „s‘gschiets in mim Läbe isch g‘si, dass ich mini Frau kenneglernt hab“ (das beste in meinem Leben war, dass ich meine Frau kennen gelernt habe). Beide arbeiteten viele Jahre zusammen und als das Pensionsalter von Ernst Gubler erreicht war, arbeitete er einfach weiter, weil seine Frau um einiges Jünger war als er und weiterarbeiten musste.

Pilzesammeln und Musik

Eine große Rolle in ihrem Leben spielte das Sammeln von Pilzen, besonders im Schwarzwald. So führte sie der Weg in der Pilzzeit in die Wälder des Schwarzwaldes und hin und wieder wurde auch mal dort übernachtet. Mehrmals in Ibach und auch hin und wieder in Häusern. Doch kostete das Fahren einige Zeit und so machten sich die Gublers auf, eine neue Heimat zu suchen und wurden in Unterwangen fündig. Ein gestandenes Wangener Bauernhaus stand zum Verkauf und wurde von den Gublers erworben und entsprechend renoviert . Heute bietet es ein behagliches Ambiente, wo der Jubilar seinen Geburtstag in seinem geliebten Sessel feiern kann. Mit von der Partie werden auch die Kinder, ein Sohn und eine Tochter sowie zwei Enkel sein. Der Sohn aus erster Ehe lebt in den USA. Ein weiteres Hobby von Ernst Gubler ist der Jazz. Jedoch nicht der moderne Jazz, sondern der Swing. Jede Menge Langspielplatten, die er sich im Laufe der Jahre geleistet hat, befinden sich in seinem Besutz. Seine Frau Jeanette organisiert die heutige Geburtstagsfeier.