„Es gibt noch viel mehr zu erzählen, man könnte noch mal ein Buch schreiben“, sagte der über 80-jährige Pfarrer Bernd Zimmermann, als er die Lesung zu seinem Buch „Der Schildkrötenpfarrer“ eröffnete. Er und „der Schreiber seines Buches“, Gerald Edinger, hatten in das Café „Weilers“ in Stühlingen eingeladen, das überaus gut gefüllt war, als der Autor mit der Lesung aus seinem Buch begann.

So kam die Idee zum Buch

Gerald Edinger hatte als Journalist einen Bericht über das goldene Priesterjubiläum von Bernd Zimmermann geschrieben. Dieser war davon so angetan, dass er Edinger fragte, ob er eine Biografie über sein Leben schreiben würde.

Gerald Edinger (links) und Pfarrer Bernd Zimmermann im Café „Weilers“ in Stühlingen bei der Lesung aus ihrem Buch „Der Schildkrötenpfarrer“. | Bild: Ingrid Mann

Er hatte schon erfahren, dass Gerald Edinger kurz zuvor ein Buch über einen Drogenabhängigen veröffentlicht hatte. Gerald Edinger fragte sich dabei allerdings noch, ob ein Buch über einen ehemaligen Drogenabhängigen und das eines Priesters zusammenpassen.

Der Junkie fand nach 25 Jahren durch „das Wunder Jesus Christus“ den Weg aus der Drogenhölle und auch im Leben von Bernd Zimmermann spielt der Erlöser die zentrale Rolle. Also fand Edinger, dass das passt.

Der Protagonist Bernd Zimmermann (80) wuchs in Stühlingen auf und hegte schon früh den Wunsch, Pfarrer zu werden. Er studierte Philosophie und Theologie und wurde am 11. Oktober 1970 in St. Augustin zum Priester geweiht. Er studierte von 1974 bis 1979 Lehramt und war von 1979 bis 1989 Lehrer am Arnold-Janssen-Gymnasium St. Wedel. Von 1989 bis 1. September 2016 war er Pfarrer in Konstanz-Litzelstetten. Seit 1. September 2016 ist er Pfarrer im Ruhestand und unterstützend in der Seelsorgeeinheit Stühlingen-Eggingen tätig. Am 24. Oktober 2021 hat er, wegen Corona mit einem Jahr Verspätung, sein goldenes Priesterjubiläum gefeiert. Der Autor Gerald Edinger (70) arbeitet seit 40 Jahren als Journalist, zuletzt war er neun Jahre Leiter der SÜDKURIER-Lokalredaktion Bonndorf. Seit seinem Ruhestand 2018 berichtet er als freier Journalist aus der Region. Bei einer Recherche für einen Artikel hat er den ehemaligen Drogenabhängigen Ringo P. kennengelernt und sein Leben in dem Buch „Der Mann mit dem Tattoo am Hinterkopf“ aufgeschrieben. So kam auch der Kontrakt mit Pfarrer Zimmermann zustande. Gerald Edinger ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder, eine Enkeltochter und lebt in Wutöschingen. Das Buch „Der Schildkrötenpfarrer“ (272 Seiten) ist im Verlag Tredition erschienen. Das Buch ist im lokalen Buchhandel und im Internet erhältlich. (mvö/ew)

Recherche mit FFP2-Maske

Vor fast zwei Jahren, zu Beginn der Recherchen, mussten die beiden noch FFP2-Masken tragen, was für Pfarrer Zimmermann nicht immer leicht war. Zwölf Stunden Audioaufnahmen, acht bis zehn Videos und unzählige Stunden Gespräche kamen zusammen, bis Gerald Edinger die Geschichte des rührigen Pfarrers auf Papier bringen konnte.

Darum ist er als Schildkrötenpfarrer bekannt

Auf den Treppenstufen zur Wohnung des Pfarrers, der in Stühlingen im Haus seines Bruders seinen Altersruhesitz hat, hängen viele Bilder von Orten, die Stationen auf seinem Lebensweg markierten. Und unter der Türklingel steht zu lesen: „Hier begrüßen Familie Schildi und Pfarrer Zimmermann“. Er hat nämlich eigens für seine Pantherschildkröten-Familie ein Zimmer in seiner Wohnung, was ihm den Namen „Schildkrötenpfarrer“ einbrachte.

Im Sommer dürfen Stella, Luna, Chris, Bali und Sol an die frische Luft auf den Balkon oder in ein Gartengehege. „Meine Reptilienfreunde sind äußerst friedlich und beißen nicht, deshalb passen sie wunderbar zu mir“, erklärt der pensionierte Pfarrer.

Schon als Kind wollte er Pfarrer werden

Bernd Zimmermann wuchs im beschaulichen Stühlingen auf. Als Kind erlebte er die Auswirkungen der Nazi-Diktatur und die Wirren des Zweiten Weltkriegs. Er wuchs in einer religiösen Familie auf und hegte früh den Wunsch, Pfarrer zu werden. In seinem Buch erzählt er von nicht einfachen Zeiten als Schüler und den beschwerlichen Weg, bis er schließlich Pfarrer werden konnte.

Es schildert auch den Weg, den er als Ordensbruder, Lehrer und Priester erlebte. 2016 kam er als Pensionär wieder in sein Heimatstädtchen Stühlingen zurück. Hier lebt er zufrieden zwischen all seinen Büchern, Aktenordnern, Fotoalben, Kreuzen, Heiligenfiguren, dem Klavier und der Gitarre, alles Belege aus einem ereignisreichen, ausgefüllten Leben.

Stühlingen Viel Besuch kam zum Priesterjubiläum von Pfarrer i.R. Bernd Zimmermann in Stühlingen Das könnte Sie auch interessieren

Während Gerald Edinger aus dem Buch „Der Schildkrötenpfarrer“ vorlas, saß Bernd Zimmermann in sich versunken, manchmal auch lächelnd daneben, und schien jedes Wort zu genießen. Nun freut er sich auf den nächsten Samstag, an dem das Buch auch im Schloss auf der Insel Mainau vorgestellt wird.

Am Bodensee hat Pfarrer Zimmermann ab dem Jahr 1990 viele Jahre gewirkt, nachdem er den Steyler Orden verlassen hatte, von dem aus er als Lehrer an einem Gymnasium in St. Wendel überaus engagiert tätig war.