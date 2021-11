von Yvonne Würth

In der Kunstausstellung „Die Vierzehnte“ im Stühlinger Seegarten 5, der Heimat von Gerhard Schwarz, begegnen unter dem Titel „Schwarz – weiß – grau“ Zeichnungen von Jochen Schneider den Keramikskulpturen und Gefäßen von Gerhard Schwarz.

Wie Jutta Binner-Schwarz in einer Pressemitteilung schreibt, befassen sich beide Künstler auf ihre eigene Weise mit der scheinbar eng eingegrenzten Farbgebung: „Dabei entstehen auf subtile Weise Arbeiten voller poetischer Nuancen, die die Betrachterin, den Betrachter in eine eigene Welt eintreten lassen.“

Die beiden Künstler: Gerhard Schwarz aus Stühlingen ist Jahrgang 1955. Seit 1982 beschäftigt sich der Autodidakt mit Keramik, nachdem er zuvor mit Zeichnung und Malerei experimentiert hatte. Seit seiner Ausstellungstätigkeit und Eröffnung der eigenen Werkstatt hatte er über 80 internationale Ausstellungen und 13 Hausausstellungen, Werke von ihm sind in öffentlichem Besitz. Die Faszination des Raku-Brandes ist auch nach fast 40 Jahren nicht verflogen.

Jochen Schneider, Jahrgang 1976, wuchs in Obermettingen auf, er lebt und arbeitet in Berlin und im Schwarzwald. Seit seinem Kunststudium in Halle und Bremen und als Meisterschüler bei Professor Paco Knöller ist er seit 2009 freischaffender Künstler. Er erhielt diverse Stipendien, Werke von ihm sind in öffentlichem Besitz.

Jochen Schneider hält mit dem Stift Strukturen und Texturen fest. | Bild: privat

Kohlenstoff als Brücke: Als verbindendes Element der Werke beider Künstler ist der Kohlenstoff zu sehen. Er ist ein bestimmendes Element in den Werken von Gerhard Schwarz. Im Raku-Rauchbrand werden alle unglasierten Stellen eines Stückes durch Kohlenstoff von verbrennendem Sägemehl schwarz eingefärbt. Er ist auch maßgeblich für die Einfärbung des Craqueles (feine Haarrisse) der Glasuren. Entsprechende Erfahrung ermöglicht dem Künstler, der mit weißem Ton arbeitet, nicht nur die Farben Weiß und Schwarz, sondern ein breit gefächertes Spektrum von Grautönen zu kreieren.

Auch Jochen Schneider arbeitet mit Kohlenstoff, seine Graphitstifte zeichnen auf weißem Papier. Der Fokus wird von ihm immer auf die Beobachtung seiner unmittelbaren Alltagswelt gerichtet, um sich diese zeichnerisch anzueignen. So gelingt es ihm, sich dieser Umgebung zu versichern und sich in ihr zu verorten. Ausgangspunkt für die Bildfindungen ist stets das reale Erlebnis. Die Dinge müssen Jochen Schneider berühren, um für ihn darstellungswürdig zu sein. Mit dem Stift hält er Strukturen und Texturen, Flüchtigkeiten und Gefüge fest, die unser Dasein prägen und die doch stets im Wandel begriffen sind. Dabei geht es ihm nicht darum, Natur abzubilden. Vielmehr formuliert er in seinen Arbeiten Gesehenes und Gespürtes als neu erfundenes Bildelement. Er reduziert, verbindet, trennt und ordnet. Gedachtes und Erinnertes formt sich neu.

Die Ausstellung Die 14. Hausausstellung unter dem Titel „Schwarz – weiß – grau“ von Gerhard Schwarz und Jochen Schneider im Seegarten 5 in Stühlingen ist vom 6. bis 21. November immer mittwochs und freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die beiden Künstler präsentieren Zeichnungen und Keramik. Es gelten die 3G-Regel und die Kontaktverfolgung, Weitere Informationen gibt es per E-Mail (jugeschwabi@t-online.de).

Neben seinen architektonisch anmutenden Gefäßen zeigt Hausherr Gerhard Schwarz viele Torsi. Sie erinnern an die Statuen der Antike in ihrem heutigen Zustand. Zerstörungen, Beschädigungen, Bruchstücke kennzeichnen ihr Erscheinungsbild. Gerade das Nichtperfekte ist nahe am Menschen, ihre Geschichte ist in der Oberfläche sichtbar. Durch die keramische Umsetzung von Details klassischer Skulpturen nähert sich Gerhard Schwarz ihnen an. Bei seinen Scherbentorsi dominieren Zerstörung und Heilung – Prozesse, die viele Arbeitsgänge beinhalten. Dass ein Torso in atemberaubender Höhe auf einem Turm tanzt, kommt nicht von ungefähr. Und es gibt in Gipsformen entstandene Varianten, die er individuell verändert und auf verschiedene Untergründe montiert. Sie sind immer schwarz und weiß, immer männlich und weiblich, so bieten sie trefflich Raum für eigene Interpretationen.