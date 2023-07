Nach den Unwetterschäden in der Wutachschlucht sind die Wanderwege zwischen Schattenmühle und Wutachmühle wieder gut begehbar. Auch die Gauchachschlucht ist weitgehend geräumt, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Schwarzwaldverein und Forst haben die meisten Unwetterschäden in den vergangenen Tagen behoben, bestätigte Wutachranger Martin Schwenninger. Auch wenn der ein oder andere Baum noch quer liege, sei die Schlucht zwischen Schattenmühle und Wutachmühle nun wieder gut begehbar. Auch die Gauchachschlucht sei weitgehend aufgeräumt, erklärte der Wutachranger weiter. An zwei Abschnitten der Wutachschlucht hängen noch sehr viele Bäume über den Wanderweg, so der Ranger in einer Mitteilung. Deshalb ist die Engeschlucht noch gesperrt. Ebenso ein Abschnitt in der oberen Gauchachschlucht zwischen Guggenmühle und Lochmühle. Bis zum gestrigen Mittwoch war der Zugang von Boll nach Bad Boll wegen Holzerntearbeiten nicht begehbar. Es waren Umleitungen ausgeschildert. Bei der Dreischluchtentour könne die Schlechtwettervariante problemlos gewandert werden, so Martin Schwenninger. In der Gauchachschlucht verlängert sich durch die Umleitung die Wanderstrecke auf dem Wasserweltensteig nicht.