von Yvonne Würth

Der Schwarzwaldverein Stühlingen veranstaltet im Oktober die Ausstellung „Wunderkammer Schwarzwald“. Während zweieinhalb Wochen haben Interessierte Gelegenheit, sich mit Vorträgen, Kunst- und Alltagsgegenständen, Themen-Wanderungen sowie einer Lesung auf den Schwarzwald einzulassen. Vorsitzende Jutta Binner-Schwarz erläuterte im Pressegespräch den Rahmen: „Unsere Ausstellung steht quasi auf drei Beinen: Im Mittelpunkt die Wunderkammer Schwarzwald, ringsum als roter Faden die Sammlung von Schwarzwaldbildern von Wolfgang Rink und im Kabinett Bilder von Johann Martin Morat.“

Wunderkammer Schwarzwald: Seit dem 14. Jahrhundert gibt es „Wunderkammern“ als Vorläufer der heutigen Mehrsparten-Museen. Adlige und reiche Bürger hatten sie sich eingerichtet mit Gegenständen, die sie beeindruckt hatten. Die Bandbreite reichte vom unwissenschaftlichen Sammelsurium bis zum Ausschnitt wissenschaftlichen Schaffens.

Die Ausstellung Die Ausstellung mit den drei Bereichen „Wunderkammer Schwarzwald„, Schwarzwaldbilder aus der Sammlung von Wolfgang Rink und Bilder des Stühlinger Malers Johann Martin Morat in der Schür im Stadtgraben ist vom 1. bis 18. Oktober geöffnet; samstags 15 bis 17 Uhr, am 3. Oktober bereits ab 12 Uhr; sonntags 11 bis 17.30 Uhr; dienstags 19 Uhr (nur mit Führung), donnerstags 19 bis 21 Uhr. Weitere Termine für Führungen nach Absprache. Der Schürgarten ist geöffnet. In den Innenräumen besteht Maskenpflicht.

„Bei uns hat jedes Stück hat einen Bezug zum Schwarzwald, bei manchen sieht man es auf den ersten Blick, bei anderen muss man nachdenken oder bekommt eine Erklärung“, erläutert Gerhard Schwarz die Ausstellung, die er zusammen mit Antonia Albrecht in Szene setzt. Mit dabei sind Ideenreichtum, Ironie, Witz und Elemente zum Staunen. Die Stühlinger Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins erhielt für die Ausstellung Objekte sowohl aus privater Hand als auch aus Sammlungen und Museen. Jutta Binner-Schwarz erzählt die Geschichte, wie der prächtige Hirschschlitten der Familie Handke aus Weizen mit Hilfe vieler starker Helfer in die Schür transportiert wurde: „Diese große Unterstützung und die Freude am Mitmachen sind nicht selbstverständlich.“ Natürlich steht die Wunderkammer selbst im Mittelpunkt. Darüber hinaus werden die drei Themen Tracht, Uhren und Tourismus vertieft. „Dabei gibt es keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, es sind punktuelle Schlaglichter“, erläutert Binner-Schwarz.

Eines der Prunkstücke der Ausstellung „Wunderkammer Schwarzwald“ ist der Hirschschlitten. Die Leihgabe der Familie Handke aus Weizen wurde in einer abenteuerlichen Aktion nach Stühlingen transportiert und auf das „Bödele“ der Schür am Stadtgraben gestellt, wovon die Beteiligten gerne während der Ausstellungswochen erzählen. | Bild: Yvonne Würth