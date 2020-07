von Yvonne Würth

Der neue Spielplatz in Eggingens grünem Zentrum war Thema in der Gemeinderatssitzung. Denn nicht alle Besucher verlassen den Platz so, wie sie ihn vorgefunden haben. Lärm nach 22 Uhr auf dem Schulhof, Müll hinterm Tennisplatz und Glasscherben in der Barfußzone auf dem Spielplatz sorgen immer wieder für Unmut.

Ordnung halten für alle Nutzer: Michael Schmid möchte sich als junger Vater für das Dorf einsetzen und hat sich vorgenommen, regelmäßig die Gemeinderatssitzungen zu besuchen. Jüngst wies er darauf hin, dass das Spielerlebnis auf dem neuen Spielplatz durch Flaschen und Scherben getrübt werde. Er regte an, ein Verbotsschild mit einem entsprechenden Hinweis aufzustellen.

Ein Schild mit der Nutzungsordnung wird beim neuen Spielplatz aufgestellt. Manche der Besucher hatten den Platz nicht so verlassen, wie sie ihn vorgefunden hatten, es liegen Glasscherben in der Barfußzone, wie in der Gemeinderatssitzung mitgeteilt wurde. | Bild: Yvonne Würth

Das sorgte im Gemeinderat für Diskussion. Bürgermeisterstellvertreter Holger Kostenbader schlug vor, einen „Ordnungsdienst“ zusammen mit den Kindern und Jugendlichen einzuführen. Er sei bereit, dies in die Hand zu nehmen. Von den Gemeinderäten erhielt er für diesen Vorschlag großen Zuspruch. Bürgermeister Karlheinz Gantert erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die Grillstelle auf dem Rastplatz in Richtung Eberfingen zerstört wurde: „Schade, dass es immer wieder Idioten gibt!“ Er versprach, dass sich der Bauhof regelmäßig um den Spielplatz kümmern wird.

Mitmenschen direkt ansprechen: Neben Müll sorgen auch Lärm nach 22 Uhr für Unmut, die Gemeinderäte haben damit bereits mehrfach Erfahrungen gesammelt. Bürgermeisterstellvertreterin Angela Rohr wünscht sich hier die Initiative von jedem Bürger: „Einfach hingehen und miteinander reden, das hat super funktioniert. Sollten Bürger oder Vereinsmitglieder bemerken, wenn ihre Mitmenschen einen Platz verschmutzen, sollen sie diese doch direkt darauf ansprechen, waren sich die Gemeinderäte einig. Ein Vorfall beim Tennisplatz wurde ebenfalls erwähnt.

