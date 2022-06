von Yvonne Würth

Die Feuerwehrabteilung Eberfingen traf sich zur Hauptversammlung im Gemeindesaal Eberfingen. Roland Blatter und Friedrich Mayer erhielten zum Dank für 40 aktive Jahre ehrenamtlichen Dienst am Nächsten den Schutzpatron Florian als handgeschnitzte Holzskulptur überreicht. „Ihr habt viel erlebt und auch viel gegeben, sei es bei Einsätzen, Übungen, Wettkämpfen oder bei unseren Veranstaltungen. 40 Jahre zuverlässig und unermüdlich für die Feuerwehr Eberfingen“, freute sich Abteilungskommandant Kay Böthling.

Der Blick auf das Jahr

Zu den besten Probenbesuchern 2021 gehören Benno Hermann, Corinna Böthling und Werner Nikeleit, die immer anwesend waren und Andreas Eichkorn, der einmal gefehlt hatte. Neben den zwölf Proben trafen sich die Kameraden zu zwei Schrottsammlungen und drei Ausschusssitzungen. Das Jubiläumsgeschenk für die KFD-Frauen hatten alle Vereine aus Eberfingen im Oktober eingelöst mit einer Ortsführung und der Verköstigung an den Stationen.

Die Abteilung Die Feuerwehrabteilung Eberfingen wurde 1936 erstmals schriftlich erwähnt, Kommandant Kay Böthling ist unter Telefon 07744/93 39 22 zu erreichen, sein Stellvertreter Harald Blatter, Telefon 07744/933 83 04. Die Jugendfeuerwehr Eberfingen besteht seit 1971, Ansprechpartner ist ebenfalls Kay Böthling. Die Kinderfeuerwehr Süd mit Eberfingen, Stühlingen und Mauchen besteht seit 2018, Ansprechpartner sind Cassandra Blatter 07744/933 83 04 und Corinna Böthling 07744/93 39 22.

Zusätzlich zur Teilnahme an diversen Lehrgängen waren die Kameraden mit dem Umbau des ehemaligen Atemschutzgeräteanhängers aus Mauchen zum Tragkraftspritzenanhänger beschäftigt. Nach 85 Stunden Umbauarbeit ist dieser seit diesem Jahr im Einsatz. Weiter verschoben seit November 2019 wurde der Umbau der Garage und der Zufahrt, was aber nicht an der Hilfsbereitschaft der Kameraden liege, versicherte Abteilungskommandant Kay Böthling.

Die Einsätze

Die Feuerwehr Eberfingen rückte 2021 zu elf Einsätzen aus, gelistet wurden 168 Stunden. Bei den Einsätzen galt es, einen Brand bei Abrissarbeiten in einer alten Lackiererei zu löschen, dreimal fuhren die Kameraden wegen Naturereignissen aus (Baum auf Hausdach im Schnee, Überschwemmung nach Unwetter in Stühlingen und Grimmelshofen).

Die Kameraden öffneten das Haus einer verunfallten Person für den Rettungsdienst nach ausgelöstem Hausnotruf, außerdem wurde das Gerätehaus beim bundesweiten Notrufausfall im November besetzt, um bei Notfällen zur Stelle zu sein. Dreimal waren sie ausgerückt, nachdem Brandmeldeanlagen diverser Firmen angeschlagen hatten, ein Küchenbrand stellte sich als Scherzanruf heraus und verbrannte Baumreste wurden von einem Anwohner als Flächenbrand gedeutet, auch hier rückten die Kameraden aus.

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr

2021 gab es zehn Jugendfeuerwehrler aus Stühlingen und Eberfingen, Lennox Polivka kam neu hinzu. Marco Adam und Simon Böthling wechselten zur aktiven Mannschaft, Kay Böthling wird von Simon Böthling und Marco Adam in der Leitung der Jugendfeuerwehr unterstützt.

In der Kinderfeuerwehr sind 22 Kinder aus Eberfingen, Stühlingen und Mauchen: „Somit haben wir unser Ziel, den Ausrückebereich Süd zusammenzulegen, erreicht“, freute sich Cassandra Blatter. Sie gehört seit Dezember mit Marco Adam zu den Betreuern und unterstützt Corinna Böthling und Harald Blatter in der Leitung der Kinderfeuerwehr Süd. Wegen der großen Kinderzahl finden die Proben im Feuerwehrgerätehaus Stühlingen statt.