Unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“ findet am 24. Juli das erste Repair-Café in Wutöschingen statt. Die Begegnungsstätte der Seniorenwohnanlage in der Hauptstraße 24 verwandelt sich an diesem Tag zu einer großen Werkstatt. Besucher können ihre defekten Alltagsgegenstände vorbeibringen, um sie mit der professionellen Unterstützung von ehrenamtlichen Reparateure zu untersuchen und wenn möglich auch zu reparieren.

Ob Fahrrad, Jeans oder Elektrogeräte, für jedes dieser Gewerke stehen an verschiedenen Tischen fachkundige Helfer mit Werkzeug und Ersatzteilen parat. Auch für Reparaturen von Gegenständen aus Holz sind handwerklich begabte Helfer vor Ort. An ihren Nähmaschinen bieten Frauen Hilfe bei Näh- und Flickarbeiten. Auch wer mit seiner Strickarbeit nicht weiter kommt, findet Unterstützung. Die Reparatur von Fahrrädern wird auf der Terrasse angeboten. Repariert wird in entspannter, Atmosphäre, die Wartezeit können Besucher bei Kaffee und Kuchen im Außenbereich überbrücken.

Organisiert wird das Repair-Cafe von der Awo-Ortsgruppe Wutöschingen. Die engagierte Truppe erhält Unterstützung von weiteren handwerkliche geschickten Menschen, die ein Zeichen gegen unsere Wegwerfgesellschaft und für mehr Nachhaltigkeit setzen möchte. „Wir wollen keine Konkurrenz zu Handel oder Werkstätten sein“, betont Heidi May-Bomans, die gemeinsam mit Hans Ulrich Keller die organisatorischen Fäden zieht. „Wir wollen vielmehr erreichen, dass Ressourcen geschont werden und die reparierten Gegenstände wieder eine Wertschätzung erhalten.“

