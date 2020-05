von Angela Boehrer

Herr Schmider, wie haben Sie die vergangenen Wochen der Schulschließung persönlich erlebt?

Persönlich geht es mir, denke ich, wie vielen von Ihnen, ich vermisse meinen Alltag, die Begegnungen im privaten wie dienstlichen Zusammenhang, also mit Freunden, Kollegen, Schülern und Eltern.

Bild: Angela Boehrer

Wie wurde an der Realschule der „Unterricht trotz Corona“ organisiert?

Die Schülerinnen und Schüler waren in stetem Kontakt mit ihren Klassen- und Fachlehrern/innen. Es wurden meist Wochenpläne oder Lern- und Arbeitsmaterial über die Lernplattform Moodle, per Mailkontakt, per Telefon oder einfach per Post übermittelt. Ergänzt wurde das von Videochats mit verschiedenen Tools. Unsere Lehrerinnen und Lehrer sandten die korrigierten Aufgaben an ihre Schüler zurück und standen für Rückfragen bereit.

Welche Art von Rückmeldungen haben Sie von Elternseite bekommen?

Die Situation ist für alle Beteiligten – Eltern, Lehrer, Schüler sehr herausfordernd. Was die Fernbetreuung und den Fernlernunterricht der Schülerinnen und Schüler betraf, waren die Rückmeldungen von Elternseite und den Elternvertretern, mit denen ich Kontakt hatte, durchweg positiv. Lobend wurde auch immer wieder das große Engagement der Lehrkräfte erwähnt. Schwierigkeiten gab es vereinzelt mit Onlinezugängen bzw. aufgebrauchten Datenvolumen. Weiter gab es auch Rückmeldungen bzw. Rückfragen zu den Bereichen Abschlussprüfung, Abschlussfeier, Klassenarbeiten etc.

Wie wurde der Kontakt mit dem Kollegium organisiert?

Neben telefonischem Kontakt und Mailkontakt traf sich unser Organisationsteam in der Vorbereitungs-Phase zur Schulöffnung dann täglich in einer Videokonferenz. Um mit meinem Gesamtkollegium in Kontakt zu bleiben, nutzten wir auch wieder ein Online-Konferenz-Programm, da große Konferenzen vor Ort nicht möglich sind. In der Regel trafen wir uns alle gemeinsam zweimal pro Woche im virtuellen Konferenzraum zur Dienstbesprechung.

Die FSJler der Realschule Stühlingen, Jana Bächle und Julian Klösel, schaffen in den Klassenzimmern Platz für den benötigten Mindestabstand. Sie unterstützen auch das Kollegium bei der Notbetreuung von derzeit vier Jungs der Klassen 5 bis 7. | Bild: Angela Boehrer

Am Montag soll der Unterricht teilweise wieder beginnen. Für welche Klassen wird das in Ihrer Schule zutreffen?

Es starten an der RSS die drei neunten und die beiden 10. Klassen. Die Öffnung der Schule für alle anderen Klassen steht zum jetzigen Zeitpunkt (27.04.) noch nicht fest. Die Schülerinnen und Schüler, die noch nicht an der Schule arbeiten, erhalten weiter online Lern- und Arbeitspakete ihrer Lehrkräfte und werden über Telefon, Mail, Chat oder Videokonferenzen unterstützt bzw. unterrichtet.

Welche Sicherheitsmaßnahmen sind für die Schulöffnung getroffen worden?

Erst einmal galt es, die von den Gesundheitsbehörden bzw. dem Robert-Koch-Institut vorgegebenen Hygiene-Hinweise in Bezug auf die Corona- Pandemie umzusetzen und praktikable Lösungen für unsere Schule zu finden. Organisatorisch wirkt sich das auf praktisch alle Bereiche aus, unsere Stundenpläne und Aufsichtspläne, die Organisation des Unterrichts. Konkret geht es z.B. um den Schulweg, das Betreten des Schulhauses unter Einhaltung des Abstandsgebots von 1,50 Meter oder den Sitzabstand in den Klassenzimmern, da die zulässige Gruppengröße von maximal 15 Schüler/innen nicht überschritten werden darf.

Mit welchen Gefühlen sehen Sie dem ersten Schultag nach dieser unfreiwilligen Pause entgegen?

Ein Gefühl der Freude, aber auch der Sorge. Ich freue mich, dass wieder Leben ins Schulhaus einkehrt, dass wir wenigstens ein Teil unserer Realschüler/innen wieder vor Ort haben und voranbringen können. Daneben treibt mich natürlich auch die Sorge um, dass hoffentlich alle gesund bleiben.