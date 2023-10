Für die von Andres Preiser aus Weizen geplante Freiflächen-PV-Anlage im Krummäcker Weizen gibt es Änderungen im Flächennutzungsplan der Stadt Stühlingen. Darüber musste in der jüngsten Gemeinderatssitzung abgestimmt werden. Der Vorentwurf war am 27. März beschlossen worden, sodass eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und dann der Öffentlichkeit stattfinden konnte.

Der Standort für die geplante Anlage liegt etwa 1,5 Kilometer Luftlinie östlich von Weizen, etwa 500 Meter westlich von Grimmelshofen und hat eine Fläche von 3,9 Hektar. Der Geltungsbereich umfasst jedoch das gesamte Flurstück auf der Gemarkung Weizen mit einer Gesamtfläche von 5,3 Hektar. Das Grundstück liegt in einem Wasserschutzgebiet und kann deshalb laut Bauherr Andres Preiser nur mit einigen Einschränkungen bewirtschaftet werden, was auch einen geringeren Ernteertrag zur Folge hat. Dies war ein wichtiger Grund, diese Fläche als PV-Standort in Betracht zu ziehen, um nicht ein hochwertiges Ackerland zu belegen.

Im Interesse des Klimaschutzes und der Energiewende hat sich die Stadt Stühlingen klar für das private Vorhaben ausgesprochen. Mit der Nutzungsänderung von Acker in extensives Dauergrünland sei eine deutliche Biotopaufwertung zu erwarten, wurde bei der Umweltprüfung festgestellt. Die einzelnen Behörden und Träger öffentlicher Belange äußerten sich bei ihren Stellungnahmen durchweg positiv. Der Regionalverband Hochrhein-Bodensee schrieb sogar, dass er den Ausbau der erneuerbaren Energien sehr begrüßt und unterstützt.

Im März hatte der Gemeinderat den Vorentwurf eines Bebauungsplans wegen der PV-Anlage beschlossen, sodass auch hier eine frühzeitige Beteiligung der Behörden und dann der Öffentlichkeit stattfinden konnte. In den Stellungnahmen wurde auch bekannt, dass es in der Umgebung des Baugebiets ein Wachtelvorkommen gibt. Durch den Verlust des Wachtel-Brutreviers muss eine Ersatzfläche von rund einem Hektar ausgewiesen werden. Für die Bauzeit muss am südwestlichen Feldgehölz mit Steinriegel ein Reptilienschutzzaun erstellt werden. Damit soll verhindert werden, dass die potenziell vorkommenden Zauneidechsen und Schlingnattern in den Baubereich einwandern und in Gefahr geraten.

Zudem muss das Areal, auf dem sich die PV-Anlage befindet, eingezäunt werden. Die Höhe und die Art des Zauns wird mit 2,5 Meter Höhe und einer luft-, licht- und kleintierdurchlässigen Struktur vorgegeben. Die Versorgungsleitungen sind ausschließlich unterirdisch zulässig. Die Module der Anlage müssen einen Mindestabstand von 80 Zentimetern zum Boden haben, damit ein durchgängiger flächiger Grasbewuchs möglich ist. Die Errichtung untergeordneter Nebenanlagen wie Transformatoren, Wechselrichter und Stromspeicher wird nur auf einer maximalen Fläche von 100 Quadratmetern erlaubt.

Dies alles macht es dem Bauherren nicht leicht, sein Vorhaben umzusetzen. Die bisherige Planungszeit beträgt schon mehr als drei Jahre. Im Gespräch mit ihm wird klar, dass dem Elektrotechnikmeister das Thema „Stromerzeugung so umweltfreundlich wie möglich“ am Herzen liegt. Eine regenerative Stromerzeugung hält er auch im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz unumgänglich. Er ist sich sicher, dass der Strompreis zukünftig nur sinken kann, wenn mehr Energie durch Photovoltaik, Wasser- und Windkraft, sowie Bioenergie erzeugt wird.