von Yvonne Würth

Bereit für den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen nach zehnwöchigem zweitem Lockdown ist das Kinderland Hohenlupfen Stühlingen ab dem kommenden Montag, 22. Februar.

Lehrreiche Zeit des Lockdowns

Die Leiterin des Kinderlandes Hohenlupfen Stühlingen Luzia Limberger-Sieber sowie Linda Keller (Bereichsleiterin Kindergarten), Juliane Staffe (Bereichsleiterin Hort) und Anna Geng (Bereichsleiterin Krippe) erläuterten im Pressegespräch die Aktionen während des zweiten Lockdowns seit Dezember.

Stühlingen Der etwas andere Videogruß an die Kindergartenkinder Das könnte Sie auch interessieren

„Seit November haben wir manche Kinder nur noch sporadisch gesehen, ein komisches Gefühl“, erinnert sich Juliane Staffe. Gerade die Hortkinder hat sie sehr vermisst und freut sich darüber, ab der kommenden Woche wieder mehr Kinder zu sehen, denn die vier Grundschulklassen befinden sich dann im wöchentlichen Wechselunterricht, die Kinder der Notbetreuungsgruppe kommen immer.

Aktionen in vielen Bereichen hatten die Erzieherinnen des Kinderland Hohenlupfen Stühlingen unternommen. Neben den Tüten zu Ostern, Muttertag, Vatertag und Weihnachten sowie vielen Telefon- und Zoomgesprächen mit den Eltern und interner Online-Fortbildung hatten sie auch die Stelen am Eingang und den Zaun im Garten bunt gestrichen. | Bild: Yvonne Würth

„Wir möchten auch die Schule unterstützen und den Eltern den Druck nehmen mit der Hausaufgabenstunde.“ Die Erzieher haben sich weitergebildet und nähern sich den Grundsätzen von Maria Montessori und Emmi Pikler. Planungsnachmittage und regelmäßige Mitarbeitertreffen über Zoom sowie Elterngespräche per Telefon und Videokonferenz gehören inzwischen zum Arbeitsalltag und bieten den Erzieherinnen die Möglichkeit, Beruf und die Familie Zuhause in Einklang zu bringen.

Rückblick über die Aktionen während des Lockdown

Die Erzieherinnen waren sehr kreativ und haben die Arbeit mit den Kindern sowie ihre eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten während des Lockdowns erweitert. „Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir im Lockdown noch nie in Kurzarbeit mussten“, freut sich Linda Keller.

Die Verteilung der beliebten Tüten an Ostern, zu Mutter- und Vatertag sowie ganz kurzfristig zu Weihnachten stieß auf eine begeisterte Resonanz bei den Eltern. Auch wurden manche Feste im Lockdown gefeiert, Geschenk und die Geburtstagskrone wurden an die Haustür gebracht. Die neuen Stelen entlang des Weges sowie Zaunelemente im Garten wurden von den Erzieherinnen bunt angemalt, die Begrüßung „Schön, dass ihr wieder da seid“, hängt am Eingang.

Neu angebrachte und von den Erzieherinnen bemalte Stelen weisen den Weg zum Kinderland Hohenlupfen Stühlingen. Ab dem kommenden Montag startet nach zehnwöchigem zweitem Lockdown der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, die Erzieherinnen freuen sich auf die Kinder. | Bild: Yvonne Würth

Notbetreuung

Um die 60 Kinder besuchten während des Lockdowns die Einrichtung statt der 73 (Kindergarten) und 31 (Kleinkinderbetreuung) sowie der Schüler im Grundschulalter. Einfacher als beim ersten Lockdown genügte der Antrag über die Kiga-App und die Bescheinigung des Arbeitgebers zur Unabkömlichkeit des Arbeitnehmers.

Stühlingen Notbetreuung an Schulen und Kindergärten: So wird das Angebot in Stühlingen genutzt Das könnte Sie auch interessieren

Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen

„Wir haben die Kinder lange nicht gesehen, jetzt ist es wieder wichtig, dass sich eine neue Einheit bildet, dass wir wieder zusammenkommen als Gruppe“, erläutert Leiterin Luzia Limberger-Sieber. Auch die Eltern sollen mit einbezogen werden und gerade während der aktuellen Situation eine Entlastung erfahren: „Schauen Sie, was Sie jetzt brauchen“, rät sie den Eltern im Hinblick auf die nächsten Wochen.

Erzieherin Nadia Zevola arbeitet mit Luana in einem der Gruppenräume des Kinderland Hohenlupfen Stühlingen. Ab dem kommenden Montag startet nach zehnwöchigem zweitem Lockdown der Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen, die Erzieherinnen freuen sich auf die Kinder. | Bild: Yvonne Würth

Sie freut sich über jedes Kind, das wieder in die Einrichtung kommt und dass dadurch die Eltern entlasten werden können. Auf dem Flur tragen die Erzieherinnen die Maske und halten untereinander Abstand. Die Nähe zu den Kindern soll wieder möglich gemacht werden.