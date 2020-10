von Angela Böhrer

Keine Theorie sondern Ausprobieren, Klischees brechen, Berufsanforderungen kennenlernen. Das waren die Ziele für die zwei Schnupperwochen der Realschüler an der Bildungsakademie Waldshut in diesem Jahr. Sie durchliefen fünf Stationen, in denen sie Erfahrungen bei Arbeiten mit Holz, Metall, im Büro sowie als Friseur und Raumausstatter sammeln und sogar einige selbst gefertigte Werke mit nach Hause nehmen konnten.