Lediglich drei der elf Wutacher Gemeinderäte stimmten für eine vorgeschlagene Änderung der Hauptsatzung, acht votierten dagegen. Damit war der Antrag aus dem Gremium auf Abschaffung der Unechten Teilortswahl Makulatur. Ein Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung hätte mit sieben Ja-Stimmen erfolgen müssen.

Darum geht es: Die Unechte Teilortswahl sichert den Ortsteilen Ewattingen, Lembach und Münchingen einen Anspruch an Vertretern im Gemeinderat Wutach zu. Dies wurde im Zuge des Zusammenschlusses in den 1970er Jahren in der Hauptsatzung der Gesamtgemeinde festgeschrieben. Wie viele Mitglieder eines Ortsteils im Rat sitzen müssen, orientiert sich an deren Anteil an der Gesamtbevölkerung.

Kommunen haben die Unechte Teilortswahl bereits teilweise abgeschafft, einige halten daran fest. Kritiker bemängeln, dass diese Bestimmung zur Verzerrung des Wählervotums führen kann – ein Kandidat kann durch dieses Regelwerk ins Ratsgremium gelangen, weil er über die Bestimmung der Unechten Teilortswahl einen Platz für sich beanspruchen kann. Und dies, obwohl er möglicherweise weniger Stimmen als ein Konkurrent aus einem anderen Ortsteil oder der Kerngemeinde aufweist. Nun schwebt durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) Mannheim ein Damoklesschwert über Kommunen: Tauberbischofsheim muss in diesem Jahr die Kommunalwahl von 2019 wiederholen, weil die Sitzverteilung nach den Regeln der Unechten Teilortswahl nicht korrekt erfolgt war.

.Das sagt der Gemeinderat Wutach: Die Unechte Teilortswahl sei ein sensibles Thema, stellte Gemeinderat Frank Grießhaber (Unabhängige Wählergemeinschaft Wutach, UWW) fest. Eine Abschaffung ergebe für Wutach wenig Sinn, da die Gesamtgemeinde und die Ortsteile sehr klein strukturiert seien. Er könne sich sogar vorstellen, bei Kommunalwahlen ohne verschiedene Listen für den gesamten Gemeinderat aufzutreten. Bürgermeister Alexander Pfliegensdörfer bremste, da bei Kommunalwahlen das Aufstellen von Listen vorgeschrieben sei. Eine bessere Interessensvertretung für die Belange der Ortsteile sieht Günter Nosbüsch (UWW) durch die Unechte Teilortswahl gegeben. Wutach sollte diese Form beibehalten. Hierfür sprach sich auch Eduard Woll (CDU) aus: „Wir sind damit bislang gut gefahren.“ Bei einer demokratischen Wahl gehe es letztlich doch um die Gesamtgemeinde Wutach. Wolfgang Dornfeld (UWW) sieht deshalb keinen Nachteil für die Ortsteile, sollte die Unechte Teilortswahl abgeschafft werden. Dem pflichtete auch Susanne Schmidt-Barfod (UWW) bei. .So sieht‘s in der Nachbarschaft aus: Bereits im April 2014 beschloss der Gemeinderat Bonndorf die Abschaffung der Unechten Teilortswahl. In Ühlingen-Birkendorf war die Unechte Teilortswahl im April 2016 durch einen Ratsbeschluss Schnee von gestern.

In Stühlingen existiert die Unechte Teilortswahl noch, kommt aber wegen des VGH-Urteils erneut aufs Tapet – der Rechtssicherheit wegen, bestätigte Hauptamtsleiterin Agnes Kaiser auf Anfrage. Im Juni 2016 hatte das damalige Ratsgremium mehrheitlich für eine Beibehaltung der Unechten Teilortswahl votiert – allerdings recht knapp. Ein Bürgerentscheid zu dieser Frage war mit großer Mehrheit im Rat abgelehnt worden. Im Vorfeld der Ratsdiskussion hatten nahezu alle Ortschaftsratsgremien für die Beibehaltung der Unechten Teilortswahl plädiert. In Schwaningen und Bettmaringen waren die Gremien für die Abschaffung und sprachen sich für einen Bürgerentscheid aus. Der Gemeinderat Grafenhausen befürwortete im Juli 2020 mit deutlicher Mehrheit die Abschaffung der Unechten Teilortswahl. Das Thema war im November 2019 in einer Klausurtagung auf dem Tisch.