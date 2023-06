Das Pflegeheim Brunnenwiese Stühlingen nimmt als eine von fünf ausgewählte Senioreneinrichtungen in Baden-Württemberg am Modellprojekt „Gutes Essen in der Seniorenverpflegung“ des Landeszentrum für Ernährung teil.

Am Ende des rund eineinhalbjährigen Prozesses darf das Pflegeheim die beiden Gütesiegel der DGE (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) und für Bio-Produkte führen.

Das Projekt Das Modellprojekt „Gutes Essen in der Seniorenverpflegung“ wird vom Landeszentrum für Ernährung im Auftrag des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg angeboten. Gefördert wird dieses Modellprojekt durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen. Die Einrichtungen werden bei der Umsetzung eines gesundheitsfördernden, nachhaltigen und genussvollen Verpflegungskonzepts unterstützt.

Über die Teilnahme freuen sich Geschäftsführerin Martina Porten-Dengg und Hauswirtschaftsleiterin Melitta Hofmeier. Die Heimaufsicht hatte alle Pflegeeinrichtungen über dieses Projekt des Landwirtschaftsministeriums informiert und zur Teilnahme geraten:

„Es war sehr aufwendig, wir mussten einen Fragenkatalog ausfüllen, wo klar abgefragt wurde, wie die Versorgung im Pflegeheim ist und was man wann und wie einsetzt, beispielsweise Obst und andere Lebensmittel“, erläuterte Geschäftsführerin Martina Porten-Dengg. Zudem musste das Pflegeheim ein hauswirtschaftliches Konzept schreiben, wie die Ernährung gestaltet wird und wie auf Schluckbeschwerden eingegangen wird.

Direkt neben dem Schulzentrum (links) ist das Pflegeheim Brunnenwiesen Stühlingen untergebracht. Das Café „Im Weilers“ ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Eröffnet wurde das Pflegeheim 2008 und die Erweiterungsbauten 2014.

Außerdem hatte Hauswirtschaftsleiterin Melitta Hofmeier einen aktuellen sechs-Wochen-Speiseplan eingeschickt: „Wir mussten uns verpflichten, künftig mindestens 20 Prozent Bioprodukte einzusetzen, sehr nachhaltig zu wirtschaften und mindestens 20 Prozent Produkte aus der Region einzusetzen.“

Um die beiden Gütesiegel zu erhalten, werden in nächster Zeit Fachleute von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ins Haus kommen, außerdem Biozertifizierer. Großen Wert legen die Fachleute laut Geschäftsführerin auf die Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. „Wir müssen über einen gewissen Zeitraum, der uns vorgegeben wird, die gesamten Rückläufe von Speisen sammeln“, erklärte Martina Porten-Dengg.

In der Einrichtung werden laut Hauswirtschaftsleiterin derzeit 45 Essen pro Tag gekocht. Hinzu kommen weitere 30 bis 40 für Café und Bistro und etwa acht Personalessen. „Wir haben viele Stammgäste, die wirklich jeden Tag kommen. Im Moment kommen durch das schöne Wetter auch viele Fahrradfahrer und Touristen“, erläutert Hauswirtschaftsleiterin Melitta Hofmeier.

Täglich werden in der Großküche 45 Essen für die Bewohner des Pflegeheims gekocht, dazu kommen 30 bis 40 Essen im Café und Bistro „Im Weilers“.

Für das große Kuchenangebot kommt eine Konditorin ins Haus, außerdem wird Melitta Hofmeier hier regelmäßig aktiv, denn täglich werden vier Torten gebraucht, am Freitag werden 16 Torten und Kuchen für das Wochenende gebacken. Die Eiskarte erfreut sich bei den sommerlichen Temperaturen großer Beliebtheit vor allem bei den Fahrradfahrern und Touristen.