Die festliche Eucharistie beginnt am 24. Oktober um 10 Uhr in der Pfarrkirche Heilig Kreuz. Obwohl er fünf Jahrzehnte zunächst als Steyler-Missionar danach als Pfarrer in Litzelstetten am Bodensee wirkte, sagt er im Gespräch mit dieser Zeitung: „Meine Heimat ist Stühlingen, ich fühle mich hier sehr wohl.“

Facettenreiche Biographie

Im Gespräch mit dem Geistlichen ist seine Offenheit fast greifbar. Da sitzt ein zufriedener Mensch, der seine unstete Zeit hinter sich hat. Damas war er getrieben vom Gedanken, dass er immer für die Menschen da sein muss. Priester mit Leib und Seele ist er auch mit 80 Jahren noch, hält jeden Sonntag in einer Kirche der Seelsorgeeinheit Stühlingen-Eggingen eine Messe mit Predigt. Täglich sitzt er in seinem Wohnzimmer vor dem Fernseher und feiert eine Eucharistiefeier, so wie es sonst nur in der Kirche geschieht. „Ich bin von ganzem Herzen Priester, daraus ziehe ich viel Kraft!“

Seine Biographie ist facettenreich, sein Leben stellte er sehr früh in den Dienst der Kirche. Und das, obwohl er in Stühlingen als Ministrant keine guten Erfahrungen mit dem damaligen Pfarrer machte. Mehr möchte er über diese Zeit nicht sagen: „Meine innere Verbindung ist Jesus, aber nicht zu den kirchlichen Vertretern“, sagte er sich damals. Mitten im Weltkrieg 1941 im Stühlinger Krankenhaus geboren, musste Bernd Zimmermann die ersten Jahre auf seinen Vater verzichten, der als Soldat in Russland und Italien war. Sein Vater arbeitete nach dem Krieg als „Stadtrechner“ im Stühlinger Rathaus.

Stationen im Leben eines Seelsorgers Kindheit und Lehrauftrag Als Elfjähriger verließ Bernd Zimmermann Stühlingen, kam ins Internat der Steyler Mission nach St. Johann und St. Wedel. Er studierte Philosophie, machte ein Praktikum als Erzieher, dem ein Theologiestudium mit Lizenziat folgte. Priesterweihe am 11. Oktober 1970 in St. Augustin, Heimprimiz am 18. Oktober 1970 in Stühlingen. Internatspräfekt der Mittelstufe, Chor- und Orchesterleiter in St. Wedel. Von 1974 bis 1979 Studium im Köln, erstes und zweites Staatsexamen für das Gymnasium, gleichzeitig Klinikseelsorger. Ab 1979 Lehrer am Arnold-Janssen-Gymnasium St. Wedel für Deutsch, Religion und Musik. Leiter der Oberstufe und Vertrauenslehrer bis 1989. Pfarrer am Bodensee Ab Herbst 1989 bis 1. September 2016 Pfarrer in Konstanz-Litzelstetten. Bis 1999 zuständig für die Pfarrgemeinde St. Georg Allmannsdorf-Staad, bis 2016 St. Peter und Paul Litzelstetten-Mainau. Ab 1999 kamen die Pfarrgemeinden St. Nikolaus (Dingelsdorf-Oberdorf) und St. Verena Dettingen-Wallhausen. Zusammenführung der drei Pfarrgemeinden zur Seelsorgeeinheit auf dem Bodanrück. Seit 1. September 2016 Pfarrer im Ruhestand und unterstützend in der Seelsorgeeinheit Stühlingen-Eggingen tätig. Priesterjubiläum Zum Abschied vom Bodensee kamen vor fünf Jahren rund 600 Gäste, zum goldenen Priesterjubiläum am Sonntag, 24. Oktober, sind – auch bedingt durch die Corona-Regeln – 85 Gäste aus dem engsten Freundes- und Bekanntenkreis zur weltlichen Feier ins Pflegeheim Stühlingen eingeladen. Unter ihnen ist der Universitäts-Professor Dominik Groß vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Uni Aachen, der Leiter des Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat, Pater Michael Heinz, der ehemalige Stühlinger Pfarrer Horst Maier sowie die Pfarrer Hans-Jürgen Allgeier aus Eggingen und Karl Boll (Klettgau-Wutöschingen). Die Eucharistie wird gefeiert mit 15 Ministranten vom Bodensee und vier aus Stühlingen. Die Predigt hält Diakon Markus Flaisch.

Dessen Bruder Franz war ein Steyler Missionar, eine Ordensgemeinschaft päpstlichen Rechts in der römisch-katholischen Kirche. Als Elfjähriger ging Bernd Zimmermann ins Internat der Mission in St. Wedel später nach St. Johann. Es folgten Studiengänge in Philosophie und Theologie, er machte ein Praktikum als Erzieher, alles im Rekordtempo. Stolz zeigt er auf das Lizenziat in Theologie, das ihm eigens aus Rom in die Mission gebracht wurde, weil er als Lehrer am Gymnasium gebraucht wurde. „Ich habe immer schnell studiert, weil ich für die Menschen da sein wollte“, erklärt Pfarrer Bernd Zimmermann.

Weihe zum Priester

Am 11. Oktober 1970 wurde er in St. Augustin zum Priester geweiht, am 18. Oktober folgte die Heimatprimiz in Stühlingen, an die er gerne zurückdenkt. Damals wurde ein Film gedreht, der nun am Sonntag, 24. Oktober, im Pflegeheim Stühlingen 85 geladenen Gästen gezeigt wird. Die Predigt hielt damals sein Onkel. „Als Priester bis du nichts, aber alles in Jesus Christus“, erinnert er sich an dessen Worte. In St. Wedel war er zehn Jahre lang Vertrauenslehrer für 600 Schüler, darauf ist er bis heute stolz. „Die Schüler hatten Vertrauen zu mir, bei mir blieb keiner sitzen, alle bekamen ihre Examina.“ Seine Erfahrungen als Schüler hat er als Lehrer genutzt – nur ganz anders: „Du darfst es nie so machen, wie deine eigenen Lehrer!“ Damit hatte er Erfolg. Er war den Kindern und Jugendlichen in dieser Zeit sehr nah, diese Vertrautheit habe er aber nie missbraucht. Im Musikunterricht spielte er aktuelle Hits, lernte von den Schülern, wie sie von ihm.

Joseph Kardinal Höffner machte ihn während des Studiums in Köln 1974 zum Klinikseelsorger. Eine herausfordernde Tätigkeit, die der Steyler Missionar gerne übernahm, auch wenn er hier viel Leid erlebte. Er saß auch an den Sterbebetten seiner Eltern und konnte so Abschied nehmen. Obwohl er als Oberstudienrat eigentlich eine sehr gut bezahlte Position hatte, bekam er vom Orden nur zehn D-Mark Taschengeld, erzählt der Pfarrer. Doch Geld spielte keine Rolle, seine selbst gewählte Aufgabe war es, Menschen bei Dingen zu helfen, die sich das selbst nicht zugetraut hätten.

Austritt aus dem Orden

Es kam der Tag, an dem er den Orden verließ und Pfarrer sein wollte. „Der Austritt aus dem Orden war meine wichtigste Entscheidung“, betont der Pfarrer. Von der Erzdiözese Freiburg wurde er nach Konstanz berufen, wo er 27 Jahre im Pfarrhaus Litzelstetten lebte. Nach seinen Herzensaufgaben als Lehrer und Musiker am Gymnasium in St. Wedel, fand er seine Erfüllung nun als Seelsorger und Priester am Bodensee. Im Litzelstetten stiftete er aus eigener Tasche die große Glocke, setzte sich für die Sanierung des Glockenstuhls ein. Er sorgte dafür, dass in Allmannsdorf, Litzelstetten und Dettingen neue Orgeln erklingen. „Ich habe meine Tätigkeit immer als Berufung gesehen, nicht als Job!“

Das spürten auch die Kommunionkinder, die sich in der Beichte ihm gerne anvertrauten, erzählt er. Einer Journalistin des SÜDKURIER erzählte er vor seiner Pensionierung 2016, dass er manchmal mehr wisse als Lehrer oder Familienangehörige. Allerdings war die Anschaffung von Beichtstühlen zuvor ein heiß diskutiertes Thema unter Gemeindemitgliedern und im Pfarrgemeinderat. Mehr als 800 Paare segnete er am Traualtar, viele davon auf der Insel Mainau. Noch heute habe er gute Kontakte zur Fürstenfamilie. Er habe sich immer als Pfarrer zum Anfassen verstanden, der sich der Menschen und ihrer Sorgen annahm. Mit 75 Jahren ging er vor fünf Jahren als dienstältester Pfarrer in Ruhestand.

Hobby und Freizeit: Im Steyler Orden gab es so etwas wie Freizeit nicht. Die konnte er erst als Pfarrer genießen. Er reiste nach Japan oder China, lernte neue Menschen kennen. Inspiriert davon gründete er eine Stiftung, die kirchliche Projekte in Indien unterstützt – obwohl er dieses Land nie bereiste. Im Ruhestand kann er sich nun seinen Hobbys widmen: der Kunst, der Musik und seinen Pantherschildkröten. Die „Mutter“ ist 15 Jahre alt, lebt im Sommer auf dem Balkon und überwintert in einem Zimmer. Pfarrer Bernd Zimmermann lebt im Haus seines Bruders in Stühlingen und genießt es, keine Verpflichtungen mehr zu haben. Eines ist für ihn dennoch wichtig: Die sonntäglichen Gottesdienste, die Predigt und der Kontakt zu den Menschen.