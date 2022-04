Seit Wochen rollt eine Welle von Spenden beim Stühlinger Logistik-Unternehmen von Nina und Rolf Sperisen an. „Wir wollen zu Ostern nochmals einen großen Spendenaufruf starten und kräftig sammeln. Aktuell haben wir 24 komplette Lastwagenladungen Richtung Ukraine auf die Reise geschickt. Hinzu kommen ein paar Sprinter-Ladungen mit Hilfsgütern von Vereinen, Institutionen und Menschen, die etwas spenden“, erklärt das Unternehmerpaar.

Große Spendenbereitschaft

Noch immer ist Rolf Sperisen von der schieren Menge von Hilfsgütern und der Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten aus dem Kriegsgebiet überwältigt. Jetzt möchten er und seine Frau erneut Sammeln und Hilfsgüter für weitere Ladungen zusammenbekommen.

„Ziel ist es, an drei Sammeltagen 170 Paletten, das wären fünf Lastwagen, also 100 Tonnen Hilfsgüter, zu bekommen, die dann zu Ostern in der Ukraine sind“, sagt Rolf Sperisen. Aktuell werde in der Ukraine alles an Hilfsgütern gebraucht, was Menschen in Not dringend brauchen. Das würden jeden Tag die Bilder und Berichte aus dem Kriegsgebiet zeigen.

Die Sammeltage

Die Osterspenden können am Mittwoch, 13., Samstag, 16., und Mittwoch, 20. April, jeweils von 9.30 bis 17 Uhr abgegeben werden. Die Spendenaktion für die Ukraine startet unter dem Motto „Hilfe an Ostern“. Der orthodoxe Ostersonntag ist ein Nationalfeiertag und findet in diesem Jahr am 24. April statt.

Hilfsaktion Ukraine Rolf und Janina Sperisen sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft aus Stühlingen und der Region. Ob der JA-Verein aus Mauchen, Feuerwehren oder Landfrauen, um nur einige zu nennen, alle würden diese Hilfsaktion unterstützen, andere helfen beim Sortieren, Verpacken und Beladen. Hinzu kommen großzügige Spenden von kleinen und großen Firmen. Nun wird eine „Oster-Hilfe#2 für die Ukraine gestartet. Informationen gibt es bei Janina und Rolf Sperisen, Telefon (0041/763/69 94 44) oder E-Mail (r.sperisen@log-ag.swiss).

„Wir wollen den Menschen dann eine kleine Freude bereiten“, sagt der Unternehmer. Er richtet einen Aufruf gerade an Landfrauen, Feuerwehren, Schulen, Gewerbevereine, Firmen und private Spender: „Lasst uns nochmals ein Spendenfeuerwerk starten. Sprecht Lebensmittelgeschäfte an. Wenn Sie Osterschokolade haben, bitte bringen. Alles, was bis 20. April bei uns ankommt, wird noch vor Ostern in der Ukraine zugestellt.“

Folgende Hilfsgüter werden ebenfalls benötigt: Lebensmittel, Getränke, Hygiene-Artikel, Kleider, Schuhe, Camping-Artikel, Medizin-Produkte, Lebensmittel zum sofortigen Verzehr für die Flüchtlinge, die beim Spediteur auf dem Firmengeländer untergekommen sind. Weiterhin werden Geldspenden für den Transport und laufende Kosten benötigt. Der Appell von Rolf Sperisen: „Helft uns, dass wir der Ukraine helfen können!“