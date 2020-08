von Yvonne Würth

Ortsvorsteher Matthias Utz informierte darüber in einer Pressemitteilung: „Bis auf Erhaltungsmaßnahmen sind wir glücklich in Wangen.“ In den vergangenen Jahren wurde groß investiert in Wangen, der Neubau des Gemeindesaals und Feuerwehrgerätehaus ist nahezu abgeschlossen.

Priorität für Straßen: Ganz oben auf der Liste steht der Verbindungsweg Wangen-Wellendingen. Ein Wiesenstück trennt die Orte, hier wird ein Fahrradweg aus Kies gewünscht – Kosten rund 6000 Euro, schätzt Ortsvorsteher Utz. Außerdem sollen die Friedhofswege gerichtet werden. Der Verbindungsweg zwischen Oberwangen und Sparenberg ist reparaturbedürftig, hier läuft im Winter Wasser unter dem Teer aus der Straße. Auch die Stühle und Bänke aus dem Gemeindesaal sollen gerichtet werden; die Räte beschlossen wegen der hohen Kosten des Neubaus, auf neues Mobiliar zu verzichten. Für die Jahre 2022 bis 2024 wünscht sich das Gremium einen Feinbelag für die bereits geflickte Straße in Oberwangen Michaelstraße Zum Härdle.

Sicherheit für Schulkinder: Ein Vor-Ort-Termin führte die Ortschaftsräte zum Platz der Bushaltestelle nahe des Golfplatzes Obere Alp. „Wir sind froh, dass der Golfclub Obere Alp uns hier entgegenkommt und den Schulkindern zu mehr Sicherheit verhilft“, freut sich Ortsvorsteher Matthias Utz. Für den Platz des Buswartehäuschens darf in das Grundstück des Golfclubs gebaut werden, damit die Kinder beim Warten auf den Schulbus nicht zu nah an der Straße warten müssen.

Verschiedenes

Auch das Thema Friedhof wurde erörtert: Der Urnenbereich ist bis auf zwei Plätze voll belegt. In Sachen Glasfaser sind bis auf drei Anschlüsse alle fertig. Viele Eigenleistungen stehen an für den Gemeindesaal: Akustikdecke verlegen, Dach erneuern, sowie die Außenanlage mit Parkplätzen, Schotter und Begrünung – das wird von den Bürgern gemacht.