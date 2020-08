von edelgard bernauer

„Mir ist die Wohnbauentwicklung im Gewann „Brühl“ wichtiger als die Umfahrung unseres Dorfes, die vielleicht mal in 30 Jahren kommt“, fasste Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser zusammen, nachdem er den Grimmelshofener Ortschaftsräten seine Gedanken zur Dorfentwicklung vorgetragen hatte.

Das Thema Ortsumfahrung mit Tunnellösung, das die vergangenen Jahrzehnte dominierte, scheinen die Grimmelshofener abgehakt zu haben. Entweder die Umfahrung kommt, dann werden die Kosten keine Rolle spielen, wie das Beispiel Umfahrung Oberlauchringen zeige oder der politische Wille sei eben auch die nächsten Jahre nicht vorhanden. Zudem hätten die politischen Rahmenbedingungen angesichts der Flüchtlings-und Coronaproblematik sich stark verändert, so der Tenor der Versammlung.

Mögliche Baugebiete im Blick

Zusammengefasst ist die Situation in Grimmelshofen so, dass genügend Bauerwartungsland vorhanden ist, was fehlt ist weitgehend die fehlende Verkaufsbereitschaft. Im Fokus stehen die Gewanne „Brühl„ und „Hochbrühl“. Das Gebiet Brühl liegt zwischen Brühlstraße und Wutach, es besteht aber keine Verhandlungsbereitschaft, was die Veräußerung anbetrifft, während der Besitzer des Gewannes „Hochbrühl“ Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat, so Wolfgang Kaiser.

Ein Teil sei bereits in städtischen Eigentum. Behördlicherseits werde die Wohnbauqualität hoch eingeschätzt. Das ganze Gebiet rechts und links der Brühlstraße ist bereits seit 1987 im Flächennutzungsplan als Wohnfläche ausgewiesen. In seiner Stellungsnahme wird die Ortsverwaltung nun signalisieren, dass ihr Erschliessungsfavorit das Gewann „Hochbrühl“ ist. Derzeit wird in allen Stühlinger Ortsteilen eruiert, welche Flächen sich als Entwicklungsflächen eignen könnten. Ein noch zu erstellender Masterplan soll dann bei späteren Planungen Orientierungshilfen bieten.

Prioritätenliste

Bereits in der vorletzten Ortschaftsberatung stand die Erstellung einer Prioritätenliste für die Haushaltsplanung 2021 auf der Tagesordnung. An erster Stelle befindet sich die Bauplatzausweisung in Gewann Hochbrühl das direkt an ein Wohngebiet anschliesst. Platz zwei gilt der Erneuerung eines 180 Meter langen Straßenstückes im Ortsteil Pfaffenholz und an dritter Stelle wurde die Teerung des Radweges zwischen Stühlingen und Grimmelshofen plaziert.